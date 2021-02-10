Документальный фильм "Рожденный на Невском пятачке" представили в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "Рожденный на Невском пятачке" об авторе трехмерной панорамы о прорыве блокады Ленинграда - Дмитрии Поштаренко представили в среду на онлайн-показе в Государственной публичной исторической библиотеке России. Режиссер Евгений Попов рассказал, что хотел отразить в картине процесс рождения этого музейного формата, передает корреспондент ТАСС.

Музей-панорама "Прорыв", расположенный в Кировском районе Ленинградской области, посвящен драматическим событиям 13 января 1943 года - второго дня операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Он был открыт к 75-летию событий, автором проекта выступил командир поискового отряда "Шлиссельбург" и глава команды "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко.

"Изначально познакомился с Димой, ездил на раскопки, снимал, что они делают. Многие мои друзья втянулись в этот процесс. Через некоторое время Дима сказал, что у него давно есть мечта - сделать музейный проект, в котором зритель мог бы оказаться вне музейных ограждений. Такого формата еще не было, он рождался у меня на глазах. Для меня это не совсем фильм про Диму, но еще и про появление этого формата (трехмерной панорамы - прим. ТАСС)", - поделился Попов после показа картины.

По словам режиссера, за время знакомства и сотрудничества с командой Поштаренко ему удалось отснять большое количество материала. Потребовалось около полугода для того, чтобы превратить его в законченный документальный проект. "Нужно было понять, что будет работать на общую идею и содержание, а что нет. Отсев материала занимал много времени", - пояснил он.

За шесть лет команда "Невский баталист" создала 17 выставочных проектов в городах России и Белоруссии. Среди их работ - трехмерные панорамы "Память говорит. Дорога через войну", "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", "Летопись Брестской крепости", передвижная иммерсивная экспозиция "Поезд Победы".

Фильм "Рожденный на Невском пятачке" стал лауреатом Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".