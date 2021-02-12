От кода ДНК до разрушения СССР. Что посмотреть в Центре им. Мейерхольда

12 февраля 2001 года театр переехал в собственное здание и за это время успел выпустить сотни спектаклей, устроить множество коллабораций, поставить стендапы, провести мастер-классы и многое-многое другое. Рассказываем, какие интересные спектакли можно посмотреть в ЦИМе и чем там еще можно заняться

Центр им. Мейерхольда, или ЦИМ, это независимая площадка — без своей труппы, но с полноценным репертуаром. В собственное здание на Новослободской театр переехал 20 лет назад. Кажется, совсем еще молодой, но, несмотря на это, ЦИМ успешно выпускает ежегодно десятки проектов. Сейчас это совершенно уникальная среда, где режиссеры, актеры, художники, зрители, критики и все, кто так или иначе заинтересован в театре, могут обмениваться опытом, знаниями и идеями. ЦИМ — это не просто театр, где каждый день идет спектакль, и жизнь там кипит лишь от первого звонка до закрытия занавеса. Его двери открыты для всех и практически всегда, причем во всех смыслах. Например, независимые театральные организации без собственной площадки могут податься на резиденцию BlackBox. Многие молодые авторы начинают именно отсюда, участвуя в конкурсе со своими идеями. Конечно, проект должен пройти жесткий отбор, желающих — много. В приоритете — актуальность, новизна, новые форматы и жанры, оригинальность подхода. Так на свет уже появились "Норманск" Юрия Квятковского (монструозный спектакль-бродилка, который шел на всех этажах здания, во всех комнатах), "Родина" Андрея Стадникова (постановка о Сталине и Троцком, которая буквально заставляет зрителей отстрадать свое право на свободу), Locker Room Talk Ады Мухиной, Ольги Таракановой и Дарьи Юрийчук и многие другие.

Описание Сцена из спектакля "Родина" © Маргарита Денисова/ЦИМ

А еще есть кружки — бесконечный источник знаний и вдохновений. Например, "Кружок цифрового театра", где исследователь театра Ваня Демидкин и художник Денис Протопопов рассказывают о том, как спектакли можно делать в Сети. Рассказывают даже про гейм-дизайн, чем перфоманс в интернете отличается от обычного, какие медиаплатформы и инструменты можно использовать. Кроме того, есть и занятия, например, по импровизации или сценической речи, главное, следить за всем на сайте. Но, конечно, главная деятельность ЦИМ — это спектакли. И вряд ли вы увидите там что-то сильно похожее на рядовую постановку классических коллег. Если идете в ЦИМ, то будьте открыты и готовы принять не только новый формат, но и новые идеи. Главное, помните, что спектакли тут меняются блоками, так что мы расскажем вам о самых интересных, а вы попробуйте поймать их в афише. Топливо Режиссер — Семен Александровский

Описание Сцена из спектакля "Топливо" © Екатерина Краева/ЦИМ

Это один из самых интересных моноспектаклей, которые вы можете найти. В основе сюжета жизнь Давида Яна, создателя компании Abbyy и разработчика электронных словарей Lingvo. Он и становится главным и единственным героем этой постановки, в формате лекции рассказывая, как он жил, учился в физтехе, как ему в голову пришли его первые идеи для стартапов, как он придумал свой первый флешмоб (который стал чуть ли не первым в России). Конечно, это история о том, как мечты становятся реальностью, — да, не сразу, и да, иногда даже не так, как хотелось бы. Но совершенно точно после просмотра у вас останется только удивительное желание жить и творить, делать что-то новое и взять себя в руки. Сложные рассуждения об устройстве словарей, философские отсылки, ироничные истории о студентах, попадающих в психушку во время сдачи сессии, в итоге складываются в сюжет о том, как сделать мир лучше. Абьюз Режиссер — Иван Комаров

Описание Сцена из спектакля "Абьюз" © Маргарита Денисова/ЦИМ

Главные герои — обычная семья, внутри которой творится страшное нечеловеческое насилие со стороны отчима к падчерице. Смотреть на это тяжело и сложно, всю историю пронизывает ужасное ощущение безнадежности и обреченности девочки, чья жизнь поломана с самого детства. Спустя годы она все еще живет на самом дне, ведь даже муж ее и пьет, и бьет, а сама она не может найти ни поддержки, ни веры. Спектакль на важную и актуальную тему, обличающий множество проблем, но не дающий ответов. Вряд ли эта постановка может иметь терапевтический эффект и помочь кому-то вырваться из замкнутого круга. Она, скорее, для тех, кто не до конца осознает весь масштаб таких действий и как это может отразиться на человеке. Зарница Режиссер — Юрий Квятковский

Описание Сцена из спектакля "Зарница " © Екатерина Краева/ЦИМ

Совершенно фантастическая история о пионерах, которые живут в мире, где все под суперконтролем и даже люди говорят ритмичными стихами. Главные герои (брат с сестрой Яра и Ярослав) оказываются в волшебном лесу, где им для инициации надо сдать экзамен путем игры в "Зарницу", а чтобы пройти особо сложный этап, они решают поменяться местами. Ну а ночью случается то, что не должно случаться в суперконтролируемом мире, но всегда происходит в нормальном: волшебство. А именно — подвыпившая русалка попадает в глаз девочке Марусе волшебной пылью, и та внезапно влюбляется в Яру. Конечно, абсурд — главное слово, которое хочется сказать при описании постановки. Причем фантасмагоричность тут не только в тексте. Например, все люди в этом мире боятся главу православной полиции, который между тем рассекает по этому лесу на сегвее. И конечно, финал у спектакля тоже абсурдный, даже не сразу все детали этого действа встают на свои места. Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз Режиссер — Талгат Баталов

Описание Сцена из спектакля "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз" © Екатерина Краева/ЦИМ

Как понятно из названия, этот спектакль о том, как один человек может противостоять чему-то большому. Вся эта история о свободе и о любви к свободе внутри себя. Пьеса Михаила Дурненкова основа на интервью с представителями этой независимой субкультуры, которые мечтали и сражались за большее, не желая смириться с будущим, к которому их подталкивают. Но жизни их сложились по-разному, кто-то работает в банке, кто-то стал чиновником, а кого-то уже просто нет в живых. Нетрудно представить, как жить в мире, где ты любишь одно, а получаешь совершенно другое, интересуешься музыкой, эстетикой, принципами, которые совершенно не перекликаются, и более того, идут поперек огромной машины, подминающей под себя любые мечты. А может, и правда — хиппи развалили Советский Союз, живя всем вопреки и противореча всем общепринятым устоям? Опус ДНК Режиссер — Екатерина Августеняк

Описание Сцена из спектакля "Опус ДНК" © Екатерина Краева/ЦИМ