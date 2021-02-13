Журналист ТАСС Николай Горбунов представил книгу о заграничном периоде жизни Шаляпина

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Неизвестные и забытые эпизоды заграничного периода жизни и гастролей великого русского певца Федора Шаляпина (1873-1938) легли в основу книги, вышедшей в московском издательстве "Крук". Монография журналиста ТАСС Николая Горбунова "Федор Шаляпин в Европе и Северной Америке" приурочена к годовщине артиста, который родился ровно 148 лет назад.

Триумф в Канаде

Автору удалось впервые подробно воссоздать гастроли Шаляпина в Канаде. "До сих пор исследователи его жизни и творчества знали лишь то, что Федор Иванович, начиная с 1921 года, несколько раз выступал в этой стране, - сказал Николай Горбунов. - Теперь у российских читателей появилась возможность во всех нюансах познакомиться с тем, как протекали гастроли, что творилось в залах и вокруг них".

Из рассказов очевидцев и рецензий можно понять, какое впечатление артист производил на публику. Он поражал не только басом, до сих пор считающимся эталоном, но и актерской игрой. "Любой, малейший жест выдавал в нем совершенного актера", - писал критик торонтского издания Gazette.

В 1926 году Шаляпину довелось выступать в Торонто в театре "Форум", вмещавшем 7,5 тыс. зрителей. Образ Базилио из оперы Джоакино Россини "Севильский цирюльник" впечатлил публику. "Ария была ошеломляющей, - писал рецензент. - Она была спета с той силой, с той драматической интенсивностью и тем чудесным голосом, который свойственен искусству Шаляпина. А его грим был прекрасен сам по себе".

В любой стране, где выступал певец, он воспринимался как посланник русской культуры и русского народа. "Шаляпин бесспорно велик, - писал один из канадских рецензентов. - Он таким родился. Ни один мастер не смог бы сделать из него то, что он из себя представляет. Его наставниками, должно быть, были земля, реки, ветер, широкие степи".

Родные и близкие певца

Ценным источником информации послужили для автора встречи с родными и близкими певца. Одна из глав книги рассказывает о знакомстве и беседах с Ниной Прихненко - поселившейся в Париже лучшей подругой младшей дочери Шаляпина. Девушка была частой гостьей в доме певца, порой оставалась там ночевать, отдыхала с его семьей на юге Франции. Она называла артиста "дядей Федей", а его супругу Марию Валентиновну - "тетей Маней". "Она была как член семьи, - подчеркнул Николай Горбунов. - А дочка Шаляпина Дася даже называла ее сестрой".

В Париже певец отдыхал от длительных, утомительных гастролей и старался не выступать. Его дом посещали десятки людей, для которых устраивались большие обеды, а его повар был известен в Париже. Но иногда выступать все же приходилось, и из добродушного "дяди Феди" Шаляпин перевоплощался в любой требуемый образ.

"Помнится, мы ехали на машине на спектакль "Дон Кихот", - вспоминала Нина Прихненко. - Дядя Федя был с нами, Дася тоже. А я все думала, как он сможет изобразить Дон Кихота. Он уже был довольно плотненький, любил вкусно поесть, выпить рюмочку хорошего коньяка. И вот, когда он вышел на сцену, я его просто не узнала. Куда он спрятал свой живот? Он был высокий, худой, лицо загримировано так, что не узнать. Это произвело на меня невероятное впечатление".

Архивные находки

Помимо воспоминаний очевидцев, книга содержит архивные находки, позволяющие уточнить важные вехи в жизни артиста. После Октябрьской революции судьба Шаляпина в России складывалась нелегко. "Поначалу его имя гремело, в 1918 году он стал первым народным артистом республики, в 1922 году решил выехать на гастроли и лечение за границу", - отметил Николай Горбунов.

Автор впервые приводит первоисточники, документально подтверждающие драматические события: разрешение на выезд за границу, выданное в 1921 году, постановление Совнаркома РСФСР от 24 августа 1927 года о лишении звания народного артиста. Чтобы их найти, пришлось поработать в Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве социально-политической истории. Теперь документы доступны всем, кто интересуется историей отечественной культуры.

Шаляпинское девятикнижие

"Федор Шаляпин в Европе и Северной Америке" - девятая часть большого цикла о великом русском басе, над которым Николай Горбунов работает больше 25 лет. Первой книгой стала монография "Федор Шаляпин в Японии и Китае", вышедшая в 2002 году. За ней последовали "Федор Шаляпин: от Казани до Стокгольма", "Федор Шаляпин на Балканах. Триумф в Сербии и Хорватии", "Федор Шаляпин в Австралии и Новой Зеландии" и другие. Как и новинка, остальные книги также основаны исключительно на подтвержденных и перепроверенных фактах. "Я не занимаюсь реконструкцией событий там, где не хватает свидетельств очевидцев", - отметил автор.

Увлечение жизнью и творчеством знаменитого соотечественника началось в 1986 году. "В Хельсинки я познакомился с пианистом и композитором Жоржем де Годзинским (1914-1994), который полгода работал с Шаляпиным концертмейстером, - пояснил Николай Горбунов. - Он подарил мне копию неоконченной рукописи о своем путешествии с певцом на Дальний Восток в 1935-1936 годах. Когда я погрузился в материал, то с изумлением обнаружил, что 16-летний зарубежный период жизни Шаляпина практически не изучен. Так возникло желание заполнить лакуны".

Данная книга автора - вторая, посвященная 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина, которое будет отмечаться в 2023 году. Первая - "Федор Шаляпин в Южной Америке. Аргентина, Чили, Уругвай, Бразилия" - вышла в 2019 году.

Дважды народный артист

Федор Иванович Шаляпин пел на сцене Московской частной русской оперы, в Большом и Мариинском театрах, много гастролировал, открыв отечественной опере путь на сцены лучших театров мира. В его репертуаре насчитывалось почти 70 оперных партий, среди которых - Сусанин ("Жизнь за царя" Михаила Глинки), Иван Грозный ("Псковитянка" Николая Римского-Корсакова), Борис Годунов ("Борис Годунов" Модеста Мусоргского), Мельник ("Русалка" Александра Даргомыжского), Мефистофель ("Фауст" Шарля Гуно и "Мефистофель" Арриго Бойто). Кроме того, артист исполнил около 400 песен и романсов. В 1922 году он уехал за рубеж, в 1938 году умер в Париже. В 1984 году его прах был перенесен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище. В 1991 году Совет Министров РСФСР восстановил Шаляпина в звании первого народного артиста республики, отменив постановление Совнаркома РСФСР о лишении звания. На родине певца в Казани ежегодно проводится оперный фестиваль, в рамках которого проходят "Шаляпинские чтения".