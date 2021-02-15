Комедия "Родные" возглавила российский кинопрокат в минувшие выходные

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Комедийная мелодрама "Родные" стала лидером российского проката, собрав 200,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 11 по 14 февраля.

Картина режиссера Ильи Аксенова вышла в прокат 11 февраля. Отец семейства, роль которого исполняет Сергей Бурунов, решает отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена собраться в автопутешествие через всю Россию. В пути героев ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Главные роли в фильме сыграли Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер и певица Монеточка.

На второй строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Душа", который вышел в отечественный прокат 21 января и собрал за минувшие выходные 145,5 млн рублей. По сюжету, школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший достичь больших высот в музыкальном мире и стать великим артистом, успешно проходит прослушивание в одну из известнейших музыкальных компаний. Возвращаясь домой, Джон не замечает открытый люк, падает в него и погибает. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей. Роли озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам заняла отечественная комедия "Love" режиссера Игоря Твердохлебова, собрав 48 млн рублей за минувшие выходные. Премьера фильма в РФ состоялась 11 февраля. Роли в кинокартине исполнили Сергей Светлаков, Юрий Стоянов, Мария Миронова, Тимур Батрутдинов, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Екатерина Варнава, Ян Цапник.