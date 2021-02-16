В Москве открылся киноклуб "Диалог"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Киноклуб "Диалог" на базе киносети Москино запустили в Москве. Первая встреча состоялась 16 февраля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"Сегодня, 16 февраля" в кинотеатре "Москино Молодежный" показом фильма "Человек из Подольска" открылся киноклуб "Диалог". Гостями вечера стали: генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая, актеры Владимир Майзингер и Вадик Королев", - рассказал собеседник агентства.

Для участия в киноклубе все участники прошли онлайн-регистрацию. Первых зрителей киноклуба "Диалог" поприветствовала генеральный директор "Москино" и продюсер картины "Человек из Подольска" Наталья Мокрицкая. Представляя фильм, она провела параллели с картиной Кирилла Серебренникова "Изображая жертву", в которой 15 лет назад дебютировала в качестве продюсера.

"Для меня эти фильмы похожи. Обе картины сняли театральные режиссеры, но в каждом из них визуальное начало первично. Они по природе кинематографисты. И Кирилл Серебренников, и Семен Серзин - авторы-визуалы, чувствующие актуальную повестку", - сказала Мокрицкая.

В пресс-службе добавили, что после показа в обсуждении фильма со зрителями приняли участие исполнители главных ролей.

"Картина "Человек из Подольска" вышла на большой экран в ноябре 2020 года и до сих пор продолжает идти в прокате, что редкость для российского авторского кино. Фильм по одноименной пьесе Дмитрия Данилова стал дебютным для театрального режиссера и актера Семена Серзина", - пояснил собеседник агентства.

О киноклубе и киносети

Киноклуб "Диалог" - новый проект сети городских кинотеатров Москино, направленный на возрождение традиции киноклубов в актуальном и современном формате. Каждую неделю в кинотеатрах "Москино Молодежный" и "Москино Тула" будут проходить показы лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Зрители смогут не просто посетить уникальные кинопоказы, но и принять участие в обсуждении картин с их создателями. Куратор киноклуба "Диалог" - кинокритик Мария Безрук.

Следующая встреча киноклуба "Диалог" пройдет 23 февраля в кинотеатре "Москино Тула". Еще до премьеры зрители увидят военную картину "Красный призрак" режиссера Андрея Богатырева, которая выйдет в прокат только в мае 2021 года.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. Москино ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около девяти тысяч 35мм копий советской классики. Москино выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".