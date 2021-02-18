Евгений Гришковец представит в Москве новую пьесу "Между делом" в Театре имени Пушкина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А.С. Пушкина представит в четверг премьеру спектакля Евгения Гришковца "Между делом". Премьерные показы состоятся также 19 и 20 февраля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валерия Панова.

"Театр имени Пушкина выпускает сегодня авторский спектакль Евгения Гришковца "Между делом". В его основе - новая пьеса известного драматурга, постановку которой он сам и осуществил", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что сценографическое оформление выполнил Николай Симонов, художником по костюмам стала Мария Данилова, художник по свету - Иван Виноградов.

"В ролях заняты Александр Арсентьев/Алексей Агранович, Таисия Вилкова/Елизавета Кононова, Валерия Елкина/Анастасия Белова, Ирина Бякова/Александра Урсуляк, Сергей Ланбамин/ Алексей Рахманов, Владимир Майзингер/Владимир Большов, Александр Анисимов/Сергей Миллер, Екатерина Клочкова/ Эльмира Мирэль, Наталья Корогодова/Екатерина Сибирякова", - рассказала пресс-атташе.

Сам Евгений Гришковец, говоря о спектакле, отметил, что у героев его пьесы есть реальные прототипы и в ней нет отрицательных персонажей.

"Между делом" - почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком", - сказал автор.

По его словам, он написал эту пьесу в начале февраля 2020 года. "Многие, прочитавшие ее, стали говорить, что с ней надо идти в Театр Пушкина - там для нее лучшая труппа. И действительно, артисты отнеслись к пьесе с большим вниманием, откликнулись на те непростые темы, о которых сегодня важно, но очень трудно говорить", - отметил Гришковец.