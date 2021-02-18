В Петербурге представят премьеру спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге представит зрителям центральную премьеру 103-го сезона - спектакль художественного руководителя театра Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Первый премьерный показ пройдет в четверг на Основной сцене театра, следующий состоится 19 февраля.

"Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" станет продолжением театрального сериала "Три толстяка" в постановке художественного руководителя БДТ. Ранее в рамках сериала вышли спектакли "Три толстяка. Эпизод 1. Восстание" (2017) и "Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце" (2018), которые уже принесли театру 10 важнейших театральных премий России - "Золотая Маска", "Арлекин" в шести номинациях, "Золотой софит" в двух номинациях, "Прорыв", - сообщили в пресс-службе театра.

Как рассказал Могучий на пресс-конференции ТАСС в преддверии премьеры, спектакль создавался усилиями большого творческого коллектива, и работа над ним велась, по меньшей мере, год. По его словам, эпизоды с третьего по шестой были написаны, но было принято решение перейти сразу к финальному. Постановка, отметил режиссер, не основана на литературном произведении, она стала отражением жизни, атмосферы и контекстов, в которых существует современное общество. "Во многом жизнь и все, что происходит в ней, на нас естественным образом влияет, меняет наши ракурсы, наши ощущения, наш способ разговора с сегодняшним днем", - добавил он.

Главную роль в постановке исполняет обладатель двух национальных театральных премий "Золотая маска" Сергей Дрейден. Он назвал роль в "Трех толстяках" одной из самых важных работ в своей творческой карьере. Также в спектакле играют актеры БДТ Александр Ронис, народные артистки России Ируте Венгалите, Марина Игнатова, Елена Попова и другие. Художник-постановщик - Александр Шишкин.

По мнению творческой команды спектакля, просмотр финальной части "Трех толстяков" не подразумевает обязательный просмотр первых двух эпизодов, так как сюжетная линия новой серии не является прямым продолжением предыдущих. Могучий сравнил этот театральный сериал с Кубиком Рубика, который каждый зритель вправе составлять сам.

Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова. Сегодня в репертуаре БДТ - постановки классических и современных пьес, спектакли по мотивам произведений, составляющих канон мировой литературы.