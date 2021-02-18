{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Страны СНГ могут возобновить совместные культурные проекты в очном формате

Это может произойти во второй половине текущего года, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Государства СНГ ко второй половине текущего года могут вернуться к полноценному сотрудничеству в очном формате в культурной, научной и гуманитарной сферах. Об этом заявил в четверг журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Михаил Швыдкой.

"В этом году, надеюсь, до лета мы закончим онлайн-режим и перейдем к реальным мероприятиям. Думаю, первым таким большим мероприятием станет форум научной и творческой интеллигенции стран Содружества. Мы его планировали провести в Узбекистане, думаю, так и будет", - отметил Швыдкой.

По его словам, еще в планах более сотни мероприятий, которые пришлось перенести с прошлого года на 2021 год. "Ряд мероприятий должны пройти в Казахстане, Армении, Азербайджане. Думаю, что вторая половина года будет очень насыщенной, потому что все очень соскучились друг по другу", - сказал спецпредставитель российского президента. В частности, сообщил Швыдкой, будут вручены премии фонда "Звезды Содружества".

"Мы планируем в Армении форум переводчиков, конкурс Хачатуряна. Проведем мероприятия по выбору культурной столицы Содружества", - рассказал он. Швыдкой также выразил надежду, что в Минске в очном формате в этом году пройдет встреча в рамках "Минской инициативы", объединяющей представителей интеллигенции России, Белоруссии и Украины.

Теги
Россия
Около 90 тыс. человек посетили Третьяковскую галерею за три недели после открытия
Генеральный директор музея Зельфира Трегулова отметила, что такая посещаемость крайне высока для января и февраля
Читать полностью