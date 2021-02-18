Страны СНГ могут возобновить совместные культурные проекты в очном формате

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Государства СНГ ко второй половине текущего года могут вернуться к полноценному сотрудничеству в очном формате в культурной, научной и гуманитарной сферах. Об этом заявил в четверг журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Михаил Швыдкой.

"В этом году, надеюсь, до лета мы закончим онлайн-режим и перейдем к реальным мероприятиям. Думаю, первым таким большим мероприятием станет форум научной и творческой интеллигенции стран Содружества. Мы его планировали провести в Узбекистане, думаю, так и будет", - отметил Швыдкой.

По его словам, еще в планах более сотни мероприятий, которые пришлось перенести с прошлого года на 2021 год. "Ряд мероприятий должны пройти в Казахстане, Армении, Азербайджане. Думаю, что вторая половина года будет очень насыщенной, потому что все очень соскучились друг по другу", - сказал спецпредставитель российского президента. В частности, сообщил Швыдкой, будут вручены премии фонда "Звезды Содружества".

"Мы планируем в Армении форум переводчиков, конкурс Хачатуряна. Проведем мероприятия по выбору культурной столицы Содружества", - рассказал он. Швыдкой также выразил надежду, что в Минске в очном формате в этом году пройдет встреча в рамках "Минской инициативы", объединяющей представителей интеллигенции России, Белоруссии и Украины.