Композитор Александр Чайковский проведет творческий вечер в Москве в честь юбилея

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор, художественный руководитель Московской филармонии, профессор Московской консерватории Александр Чайковский в пятницу отмечает 75-летие. Праздничный день маэстро проведет в Сочи, а в Москве даст юбилейный концерт 1 марта, рассказал он ТАСС.

"В Сочи проходит Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, и там будут исполнять мое сочинение. Буду встречать день рождения на концертах там", - сообщил Чайковский.

В честь дня рождения композитора в Мариинском театре, с которым он работал как советник по репертуару с 1993 года по 2002 год, покажут его оперу "Король шахмат". Она написана по "Шахматной новелле" Стефана Цвейга.

В Концертном зале им. П. И. Чайковского 1 марта зрителей ждет программа, подобранная самим маэстро. Они услышат его Концерт для гитары с оркестром, Сонату для домры и фортепиано, романсы на стихи Есенина, Бродского, Ахмадулиной, Блока и Зиновьева, Вторую сонату для фортепиано и три премьеры: московские - Третий концерт для фортепиано с оркестром и Седьмую ("Карантинную") симфонию, созданную в 2020 году, а также Сюиту в трех частях для солирующего альта с камерным оркестром, которая была представлена в Стамбуле и впервые прозвучит в России.

Сочинения представят друзья и многолетние соратники Чайковского: Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и альтист Юрий Башмет, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и дирижер Валентин Урюпин, пианисты Борис Березовский, Екатерина Мечетина и Алексей Гориболь, гитарист Артем Дервоед, домристка Екатерина Мочалова, меццо-сопрано Олеся Петрова.

О композиторе

Александр Чайковский родился 19 февраля 1946 года в Москве в музыкальной семье: его отец, Владимир Чайковский, возглавлял Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, а дядя, Борис Чайковский, был композитором.

"В моем раннем детстве мы вместе жили в коммунальной квартире, и его работа оказала на меня большое влияние, - вспоминает Александр Владимирович. - Потом, конечно, была музыка и Шостаковича, и Прокофьева, и Малера, и Дебюсси, и Рихарда Штраусса, и Петра Ильича Чайковского, и Рахманинова, и Стравинского, и Щедрина, с которым мы сдружились. У всех композиторов учишься, иногда даже не сразу понимая, что перенимаешь у них какие-то вещи".

Маэстро сообщил, что "музыкальная" фамилия иногда его подводит. В частности, авторство не зарегистрированного вовремя сочинения было приписано Петру Ильичу.

"Был другой курьезный случай: я увидел в продаже собрание моего великого друга, скрипача Виктора Третьякова, - рассказывает Чайковский. - И там написано, что он будто играет Скрипичный концерт моего дяди, хотя я знаю, что он в жизни его не играл, несмотря на мои многочисленные советы. Я на всякий случай включил диск - естественно, это мой концерт, запись из Большого зала консерватории. Оказалось, что не только я, но и сам Третьяков не получил ни копейки за этот альбом - фирма была подставная".

О профессии

В Московской консерватории Чайковский учился по классу фортепиано у Льва Наумова и композиции у Тихона Хренникова. С этим учебным заведением до сих пор связана жизнь маэстро: он возглавляет кафедру сочинения. В 2000-х он пришел в Санкт-Петербургскую консерваторию - сначала как профессор кафедры специальной композиции и импровизации, затем стал проректором по международным связям. С 2005 года по 2008 год Чайковский был ректором петербургского вуза.

Маэстро уверен: научить сочинять музыку невозможно, можно научить "системе лепки сочиненного, общности формы" и самому себя оценивать, "что очень нелегко". "Таланты есть, редкие, но их и не может быть много, - подчеркивает Чайковский. - Молодежь продолжает, к моему удивлению, рваться в профессию: не менее двух человек на место в консерватории. Конечно, нужна поддержка талантов после учебы, сейчас над этим больше работаем со стороны Союза композиторов".

Композитора вдохновляет русская история. "Меня увлекают истории, которые мы плохо знаем, - говорит он. - Например, до того, как я взялся за хоровую оперу "Сказ о Борисе и Глебе", не знал подробностей этих событий. Когда работаешь над такими сюжетами, над операми "Ермак" и "Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане", это очень интересно, понимаешь, что некоторые факты остаются загадочными до сих пор".

На вопрос о поворотном сочинении в своей карьере Чайковский сообщил, что у него "все как-то постепенно развивалось". "Может быть, это был мой Виолончельный концерт в 1974 году. И конечно, Первый альтовый концерт в 1979 году с Юрой Башметом на "Московской осени". Конечно, был балет "Ревизор", имевший большой успех в Кировском театре и гастролировавший за границей. Наверное, это и опера "Один день Ивана Денисовича" в 2009 году", - отметил композитор.

По его словам, у него нет любимого собственного сочинения. "Есть вещи, которые мне нравится. Но когда переслушиваешь их через много лет, находишь, что что-то можно было сделать по-другому. Иногда и не хочется слушать, потому что надоедают", - сообщил Чайковский.

Маэстро отметил, что сейчас у него много работы: Четвертый фортепианный концерт, заказ на симфонию о Байкале из Иркутской филармонии и две оперы - для Детского музыкального театра им. Н. И. Сац в Москве и для музыкального театра в Чебоксарах.