Спецпоказы фильма "Офицеры" памяти Василия Ланового начнутся в городах России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Серия юбилейных показов фильма "Офицеры" режиссера Владимира Рогового, посвященная памяти народного артиста СССР Василия Ланового, начнется в субботу в сети кинотеатров "Каро". Малоизвестные факты о картине расскажет на сеансе 22 февраля сотрудник Киностудии имени Горького Алексей Тремасов, сообщили в пресс-службе студии.

"Полвека фильм "Офицеры" остается культовым для военнослужащих. Главные герои, их характеры стали примером для многих поколений наших людей, это факт. Мы гордимся легендарными лентами киностудии, которая выпустила множество фильмов - лидеров проката своего времени. "Офицеров" и сейчас смотрят и пересматривают в телеэфире, онлайн и в кинотеатрах. Особое удовольствие наблюдать на большом экране игру великолепного Василия Ланового. И мы с благодарностью посвящаем юбилейные показы его светлой памяти", - сказала гендиректор студии Горького Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Премьера фильма "Офицеры" состоялась в 1971 году. Сеансы к ее 50-летию в рамках совместного проекта "КАРО.Арт" и Киностудии имени Горького пройдут с 20 по 23 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде. На спецпоказе 22 февраля в Москве киновед и сотрудник студии Алексей Тремасов расскажет малоизвестные факты о фильме. Зрители, в частности, узнают историю создания сценария, подбора актеров и некоторые подробности со съемок.

В советском прокате картину режиссера Владимира Рогового по повести Бориса Васильева увидели более 53 млн зрителей. Роли исполнили Василий Лановой, Георгий Юматов, Алина Покровская и другие.

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января 2021 года на 88-м году жизни.