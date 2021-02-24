Посещаемость крупнейших музеев Москвы за месяц упала на 40-60% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Падение посещаемости крупнейших музеев в Москве за месяц с момента возобновления работы составило около 40-60% по отношению к началу 2020 года, рассказали ТАСС в музеях в среду.

Федеральные музеи в Москве с 22 января возобновили работу после двухмесячного перерыва. Они были закрыты в период с 16 ноября по 22 января в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции.

"За минувший месяц нас посетили более 35 тыс. человек. В прошлом году за этот же период в музее побывало более 90 тыс. человек", - рассказала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова. То есть показатель посещаемости снизился примерно на 60%.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина посетили за первый месяц работы после снятия ограничений более 52 тыс. человек. "В прошлом году за этот же период в музее побывали 112,6 тыс. посетителей. То есть в этом году показатель посещаемости составляет около 45% от данных по итогам этого же периода в 2020 году", - сообщили в пресс-службе.

Музей Победы открылся для посетителей после 2,5 месяца перерыва с 28 января. В период с 28 января по 23 февраля 2021 года его посетили 36,6 тыс. человек. За этот же период в прошлом году в музее побывали 62,9 тыс. посетителей. Таким образом, падение посещаемости составляет около 40%.