Петергоф к 350-летию Петра I покажет в городах России выставку предметов царского быта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" организует в этом году передвижную выставку предметов царского быта, которую покажет в нескольких российских городах к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель генерального директора по научно-просветительской работе ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.

"Мы продолжим практику передвижных выставок. Повезем наши предметы по городам России. Мы - петровский музей, и мы подготовили мощную передвижную выставку "Петровские обеды". Посуда, ткани, предметы утвари поедут в Воронеж, Липецк, Тамбов, и они будут весь год в преддверии юбилея Петра Великого ездить по российским городам", - сказал он.

По словам Коврикова, в самом Петергофе в этом году также запланирован ряд выставочных проектов, в том числе в Нижнем парке будет развернута стендовая выставка, посвященная 300-летию водоподводящей системы Петергофа.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу французского Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире. Петергофские фонтаны превосходят версальские по обилию воды, высоте струй и длительности действия, при этом фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.