Бурятский театр кукол "Ульгэр" впервые выступит в Туве по программе "Большие гастроли"

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" впервые представит свои спектакли в Республике Тыва в рамках программы "Большие гастроли". Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор "Ульгэра" Баирма Дашидоржиева.

"В этом году программа вновь заработает, экспертная комиссия согласовала список театров, которые примут участие во всероссийском едином гастрольно-концертном плане Министерства культуры России "Большие гастроли" в 2021 году. С 10 по 17 сентября впервые наши гастроли пройдут в Республике Тыва", - сказала Дашидоржиева.

С 2017 года театр "Ульгэр" активно принимает участие в программе "Большие гастроли", за три года артисты выступили в Башкирии, Удмуртии, Татарстане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Южной Осетии. В Туве "Ульгэр" представит спектакли разных форм и жанров - это "Поющая стрела" Эрдэни Жалцанова (эпос о воине Мээл-Бааторе, лауреат национальной премии "Золотая маска"), театрализованное представление "Ульгэр-шоу" постановки Белигмы Улзутуевой, "Дюймовочка, или Колыбельная для мамы" (сказка о маленькой девочке, которая разыскивает маму) режиссера Андрея Князькова, а также спектакль "… и звали его Домино" Яны Туминой и Александра Балсанова.

С 24 сентября по 1 октября состоятся ответные гастроли Тувинского театра кукол в Бурятии. Артисты из Кызыла приедут в Улан-Удэ второй раз. Как рассказал ТАСС директор театра Саян Монгуш, в 2017 году артисты из Тувы принимали участие в Международном фестивале "Путь кочевника" с постановкой "Бelek" режиссера Чадамбы Айдыс. Жители Бурятии в сентябре 2021 года снова смогут увидеть этот цветной теневой спектакль, рассказывающий о вкладе тувинского народа в Победу Советской Армии в Великой Отечественной Войне, также в гастрольном репертуаре спектакль "Рикки-Тики-Тави" Янины Дрейлих и "Тойлу" Александра Стависсого о жизни в тайге мальчика по имени Тойлу.

"Нашему молодому театру восемь лет, и один из первых режиссеров, кого мы пригласили ставить у нас спектакль, был художественный руководитель "Ульгэра" Эрдэни Жалцанов. С тех пор мы следим за жизнью бурятского театра, он очень для нас близок, понятен, в некоторых моментах нам хочется также работать, как "Ульгэр", также ярко себя позиционировать, в таком же стиле, настроении, для нас это эталон седи азиатских театров кукол. Поэтому мы договорились об обменных гастролях, хотя можно было ехать в Москву, Санкт-Петербург, в южные регионы России, но для нас важно выступить именно в Бурятии", - сказал Монгуш.

О программе

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.

Основанный в 1967 году Театр кукол "Ульгэр" - единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат премии России "Золотая маска". В репертуаре театра около 40 спектаклей, в том числе, поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.