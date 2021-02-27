Группа "Чайф" отметит перенесенный юбилей двумя концертами в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа "Чайф" в субботу и воскресенье выступит в "Крокус Сити Холле" с юбилейными концертами, перенесенными из-за пандемии с весны 2020 года. Об этом сообщил ТАСС лидер группы Владимир Шахрин.

Группа должна была отметить 35-летие в столице 20 марта 2020 года на "ВТБ-Арене", шоу было перенесено на 30 октября, а затем вновь отложено из-за эпидемиологической обстановки. В связи с действующим в Москве ограничением по заполняемости залов организаторы концерта поменяли площадку и назначили две даты.

"Конечно же, мы счастливы, что концерты возобновляются. Потому что откладывать больше года юбилейную программу - юбилей был все-таки в прошлом году - было бы немножко нелепо. А это был огромный труд, и эта программа стоит того, чтобы ее показывать", - отметил Шахрин.

Праздничная программа называется "Война, мир и...". "Мы бы хотели, чтобы каждый зритель к концу концерта сам для себя подобрал нужное слово вместо этого многоточия на афише, - пояснил лидер "Чайф". - У меня есть несколько своих вариантов, которые объединяет слово "любовь": любовь к своему делу, любовь к своим близким, любовь к музыке, любовь к своей стране - многое, что позволяет нам чувствовать этот мир гармоничным и получать удовольствие от жизни".

Концерт будет состоять из трех блоков: "Война" - песни "пожестче, потяжелее", с внутренним конфликтом, в основном из старого репертуара "Чайф"; "Мир" - "более умиротворенные", написанные в последние 15 лет; в финале прозвучат главные хиты, включая "Пусть все будет так, как ты захочешь", "Шаляй-валяй", "Не спеши", "С войны", "Не теряй надежду" и другие.

Группа "Чайф" основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). На счету у коллектива более 20 альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год), "Теория струн" (2017 год), "Слова на бумаге" (2019 год), серия "Оранжевое настроение".