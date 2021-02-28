Башмет представил две мировые премьеры на закрытии Зимнего фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера метал-концерта для электрогитары с оркестром в воскресенье стала главным событием гала-концерта закрытия XIV Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством Юрия Башмета в Сочи. Сочинение представили автор Патрик Де Клерк, метал-гитарист Ён Холохан и Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО).

"Это риск для фестиваля - поставить метал в один ряд с академическим искусством, - заметил в беседе с журналистами бельгийский композитор. - Меня интересует метал, и как классический композитор я захотел написать что-то, что объединит метал с классикой, не теряя особенностей того и другого".

Для этой работы Де Клерку пришлось освоить жанр метал, а также научиться объяснять свой замысел, не прибегая к нотам. "Я владею нотной грамотой, а Ён, будучи профессиональным метал-гитаристом, не знает нот. Мы долго сидели вместе, и он на слух улавливал, что надо сыграть. Но в то же время в нем, как и в метал-музыке в целом, больше свободы, силы, что может помочь классической музыке, которая зачастую вгоняется в рамки", - подчеркнул композитор.

Сочинение очень подошло по духу ВЮСО. "Всероссийский юношеский оркестр - это невероятно хороший коллектив, динамичный, с этим чувством свободы, присущим молодежи", - отозвался о коллективе маэстро.

Эксперимент удался: появление на сцене электрогитар и усилителей произвело фурор. Некоторые зрители в Зимнем театре даже выразили эмоции в духе рок-концерта - не только аплодисментами, но и одобрительным свистом.

Мастера на все жанры

Другой премьерой вечера стала оркестровая пьеса "Исход горькой воды". "Шарлотта Брей написала произведение, посвященное победе над коронавирусом", - сообщил журналистам исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко, предположив, что это должно стать добрым предзнаменованием такой победы.

"Мы стараемся касаться разных стилей и найти свой ключ к каждому", - пояснил основатель и руководитель коллектива Юрий Башмет. Место за дирижерским пультом на гала-концерте он делил с Клаудио Ванделли.

Башмет рассказал, что юным музыкантам пришлась по вкусу легкая "Джазовая сюита" Цфасмана, в которой солировал пианист Дмитрий Маслеев. "Он молодой человек и близок по возрасту ребятам из оркестра. И они, очевидно, с удовольствием аккомпанируют такому пианисту такую музыку", - отметил маэстро.

Вместе с тем у участников ВЮСО "особое отношение" к вошедшей в программу музыке Шумана и Глазунова, в которой солировали их учителя - немецкий виолончелист Йенс Петер Майнц и российская скрипачка Татьяна Самуил. "Они как полевые генералы: учат, а потом еще и демонстрируют свое мастерство", - заметил Башмет. Завершился концерт "Болеро" Равеля.

Следующий фестиваль искусств пройдет с 14 по 27 февраля 2022 года. "Будет много нового. Иногда шокирующего", - пообещал Башмет.

ТАСС выступает официальным информационным агентством Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.