Первый этап международного Берлинского кинофестиваля начнется в онлайн-формате

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международный Берлинский кинофестиваль откроется в формате онлайн в понедельник: увидеть конкурсную программу, в которую в этом году включили 15 картин из 16 стран, а также фильмы параллельных секций на этом этапе смогут представители отрасли и журналисты. Россия представит свыше 140 проектов на виртуальном стенде в рамках Европейского кинорынка, который пройдет наряду со смотром.

Берлинале в 2020 году стал последним международным фестивалем, который удалось провести в привычном формате прежде, чем в марте ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Тогда на площадке уже применялись гигиенические меры, теперь ставшие привычными для всего мира, работали бригады врачей для тех, кто почувствовал недомогание, но сеансы все еще проходили при аншлаге и со свободной рассадкой. Венецианскому смотру, которому в сентябре также удалось собрать зрителей на острове Лидо, такая роскошь уже была недоступна.

На этот раз Берлинале организуют в два этапа: первый из них пройдет параллельно с Европейским кинорынком в онлайн-формате с 1 по 5 марта, на втором, запланированном на июнь, в залы пригласят обычных зрителей. Тогда же на торжественной церемонии наградят победителей 2021 года.

Глубоко личные картины

Конкурсную программу Берлинале составили 15 фильмов из разных стран. Оценивать их предстоит пяти обладателям "Золотых медведей" разных лет, среди которых режиссеры Моххамад Расулоф (приз за фильм "Зла не существует" в 2020 году), Надав Лапид (приз за фильм "Синонимы" в 2019 году), Адина Пинтилие (приз за фильм "Недотрога" в 2018 году), Ильдико Эньеди (приз за фильм "О теле и душе" в 2017 году), Джанфранко Рози (приз за фильм "Море в огне" в 2016 году) и Ясмила Жбанич (приз за фильм "Грбавица" в 2006 году). Организаторы приняли решение в этот особенный год не назначать президента жюри.

"Если конкурсная программа предлагает общую картину кинематографа таким, какой он есть сейчас и каким он станет в будущем, то мы можем сказать, что события 2020 года привели к тому, что режиссеры выжали максимум из сложившихся обстоятельств и создали глубоко личные фильмы", - сказал художественный директор фестиваля Карло Шатриан, чьи слова привели в пресс-службе фестиваля. Он отметил, что конкурсная секция получилась "очень плотной по стилю и содержанию", с широким диапазоном жанров и тем, которые касаются актуальных на данный момент вопросов.

Многие кинематографисты, чьи работы попали в программу, участвуют в Берлинале не в первый раз. Так, южнокорейский режиссер Хон Сан-су, в прошлом году удостоившийся приза за лучшую режиссуру за фильм "Женщина, которая убежала", представит черно-белую картину "Вступление", румынский режиссер Раду Жуде, обладатель приза Берлинале за режиссуру фильма "Браво!" в 2015 году, покажет сатиру под названием "Неудачный секс или сумасшедшее порно" о попавшем в интернет ролике интимного характера.

В конкурс также вошли фильмы "Фабиан или прогулка перед собаками" дважды номинанта на "Золотого медведя" Доминика Графа, драма "Баллада о белой корове" иранского режиссера Бехташа Санаиха, "Альбатрос" француза Ксавье Бовуа с Жереми Ренье в главной роли, режиссерский дебют актера Даниэля Брюля - комедия "По соседству", драма "Маленькая мама" Селин Сьяммы, мелодрама с элементами фантастики "Я твой человек" режиссера Марии Шрадер с Сандрой Хюллер и Дэном Стивенсом, германо-грузинская работа "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе и другие проекты.

Обладателей золотых и серебряных медведей назовут 5 марта на онлайн-презентации. Организаторы Берлинале приняли решение уйти от гендерного принципа при присуждении наград в 2021 году. Вместо призов за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль будет вручаться "Серебряный медведь за лучшую главную роль" и "Серебряный медведь за лучшую роль второго плана".

Другие программы

Традиционно Берлинале проведет демонстрацию фильмов в других секциях. Программа специальных показов Berlinale Special включает, в частности, драмеди "Бестселлеры" Лины Росслер, главные роли в котором исполнили Обри Плаза, знакомая зрителю по сериалу "Парки и зоны отдыха", и обладатель двух "Оскаров" Майкл Кейн, документальную картину "Храбрость" Алексея Палуяна о протестах в Белоруссии, триллер "Мавританец" Кевина Макдональда с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербетчэм об узнике тюрьмы Гуантанамо, арестованном после терактов 11 сентября 2001 года.

Секция Encounters представляет картины, которые можно считать новыми голосами в кинематографе, впервые ее провели в 2020 году. По словам Шатриана, каждый фильм в этой программе "заходит на неизведанную территорию", но каждый из них совершает какое-либо кинематографическое открытие, позволяет зрителю "узнать нечто новое о мире, человечестве и, возможно, самом себе". В программу вошли 12 работ из 16 стран.

Также профессионалам, а позднее и публике, покажут фильмы в секциях Panorama, Forum, Generation.

Российское участие

Российские кинематографисты в этом году почти не представлены в секциях Берлинале. Исключение составляет режиссер анимационного кино Саша Свирский, который участвует в конкурсной программе короткометражек с фильмом "Вадим на прогулке". Год назад он также представил в Берлине картину "Мой галактический двойник Галактион". Свирский занимается анимацией с 2008 года, он создал множество фильмов и музыкальных видео. Кроме того, российскую картину "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозиной покажут в программе Forum.

При этом отечественные проекты будут широко представлены на виртуальном стенде "Роскино" на Европейском кинорынке. Он объединит более 140 проектов 39 российских производителей и дистрибьюторов. "Беспрецедентное количество российских проектов свидетельствует о большой продуктивности производителей контента, несмотря на сложности 2020 года. В этом году презентуется много новинок - более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая 8 сериалов и 6 анимационных проектов", - отметила гендиректор компании Евгения Маркова.

Одиннадцать российских проектов будут представлены в секции Berlinale Series Online Market, посвященной сериалам, а в секции Berlinale Co-Production Market состоится презентация возможностей для совместного производства контента с Россией. Участие в кинорынке пройдет при поддержке Фонда кино.

Среди проектов, которые презентуют на кинорынке, оказались фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, триллер "Декабрь" Клима Шипенко о последних днях жизни Сергея Есенина, "Чернобыль" Данилы Козловского, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофима.

О Берлинале

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Сейчас Берлинале по престижу ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий киносмотр проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень. Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.