Музей Победы возглавил январский рейтинг "Медиалогии"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе стал первым в топ-20 медиарейтинга музеев в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидерами рейтинга по качественному показателю "медиаиндекс" в январе 2021 года стали Музей Победы, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Музей Победы лидирует в медиарейтинге: СМИ сообщали, что Музей Победы запустил иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", приуроченный к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Также СМИ сообщали, что Музей Победы в память о народном артисте СССР Василии Лановом разместит на своем сайте моноспектакль "Спасибо за верность, потомки!", - сообщается на сайте компании.

Медиаиндекс показывает качественное присутствие объекта в инфополе, учитывает количество сообщений, влиятельность источников, где сообщения вышли, заметность сообщений в СМИ. Так, у Музея Победы 32 940,6 пунктов, Третьяковской галереи - 19 777,7, а у Эрмитажа - 19 214,1.

"Это результат большой работы в январе. Самым главным событием января было посещение музея президентом в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Так что мы очень благодарны президенту", - сказал ТАСС директор Музея Победы Александр Школьник.

В рейтинге участвуют музеи, работающие на территории России. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.