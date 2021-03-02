Документы Луначарского и письмо Павла I выставили на аукцион

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Анатолия Луначарского выставили на аукцион, который пройдет 12 марта. Среди других лотов - письмо с собственноручной подписью императора Павла I и фотографии Александра Родченко, сообщает пресс-служба аукционного дома "12-й стул" во вторник.

"В двух частях будет представлено 900 лотов. Первая часть торгов объединит письма, фотографии и документы первого наркома просвещения А. В. Луначарского, графику художника-мирискусника Сергея Чехонина и скульптуры Сарры Лебедевой", - говорится в сообщении.

Эти лоты происходят из архива Владимира Зельдовича, который был личным секретарем Луначарского в 1920-е годы. Топ-лотами второй части аукциона станут автографы режиссера Андрея Тарковского, афиша художника Юрия Анненкова к спектаклю ученицы Мейерхольда Беллы Рейн "Живые отражения" (стартовая цена - 380 тыс. рублей), работы мастера фотоавангарда Александра Родченко, среди которых "Портрет Владимира Маяковского, сидящего на стуле".

Одним из топ-лотов стало письмо с собственноручной подписью императора Павла I управляющему Кабинетом его императорского величества о передаче неустановленного дома в ведомство князя Голицына от 11 января 1797 года. Его стартовая цена - 600 тыс. рублей.

Также на торги выставлены фотография Николая II на царской охоте в Беловежской пуще 1897 года, предварительно оцененная в 120 тыс. рублей, и фотография Ленина с участниками III Интернационала у Сенатской башни 1 марта 1919 года со стартовой ценой в 75 тыс. рублей.