В Краснодаре откроют культурный комплекс в здании кинотеатра-памятника архитектуры

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Новый культурно-досуговый комплекс планируют открыть после реконструкции в здании краснодарского кинотеатра "Аврора", который является памятником архитектуры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Ранее власти Краснодара заключили концессионное соглашение на сумму около 3 млрд рублей по реконструкции "Авроры" с компанией бизнесмена Сергея Галицкого ООО "Инвестстрой", подробности проекта не разглашались, завершить работы планируется к концу 2024 года.

"Наша задача - вернуть место, которое так любили жители города. Для нас это большая честь и ответственность. И мы хотим, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который мы подготовили. Реконструкция займет время. Внешний вид останется без изменений. Но мы углубимся на 21 м под землю", - цитирует пресс-служба Сергея Галицкого.

Уточняется, что, согласно проекту, в наземной части планируют открыть современный киноконцертный зал на 1 200 мест. В подземно-цокольной части планируется разместить выставочный комплекс, кинотеатры, кафе и четырехуровневый паркинг.

Как сообщает пресс-служба, на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, Сергей Галицкий отметил, что проект реконструкции готов, в ближайшее время его представят горожанам.

"Реконструкция "Авроры" - сложный проект, и хочу поблагодарить вас, что взялись за него и привлекли лучших архитекторов. Это символ Краснодара и края, важно, чтобы кинотеатр сохранил свой исторический облик, а любые конструктивные изменения обсуждались с жителями. "Аврора" принадлежит, прежде всего, им", - сказал Вениамин Кондратьев, его цитирует пресс-служба.

О кинотеатре

"Кинотеатр "Аврора" был построен в 1967 году по проекту архитектора Е. А. Сердюкова, является одним из образцов советской архитектуры 1970-х годов XX века и композиционным завершением главной улицы города - Красной. Реконструкция кинотеатра началась в январе 2015 года, но не была завершена.

Работы по реконструкции изначально вела компания из другого региона, однако не закончила их. Передать объект новому инвестору было невозможно до того момента, пока не расторгнут договор с прежним подрядчиком. Судебные тяжбы с не выполнившим свои обязательства подрядчиком были завершены в 2018 году. Для передачи объекта другой подрядной организации в рамках концессионного соглашения были внесены изменения в правила землепользования и генплан Краснодара.