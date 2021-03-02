В Перми пройдут съемки нового фильма про второклассника и второгодника Ивана Семенова

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Кинокомпания "Проспект мира" летом 2021 года приступит в Перми к съемкам нового фильма по мотивам повести Льва Давыдычева о жизни второклассника и второгодника Ивана Семенова, режиссером картины станет российский актер Антон Богданов. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин в Instagram.

"Пермская кинокомиссия начала отбор локаций для съемок нового фильма об Иване Семенове. Обратилась к нам за помощью в подборе мест для съемок. В результате предварительно было отобрано 10 пермских школ, затем из них выберут подходящие. Съемки должны начаться летом. Местом действия фильма станут также улицы и парки города. В съемках смогут принять участие и пермяки", - написал он.

Новый фильм с рабочим названием "Многотрудная жизнь второгодника Семенова" - один из претендентов на ребейт от Пермского края. Программа по возврату части затрат кинокомпаниям, которые снимают национальные фильмы на территории региона, была впервые запущена в Прикамье в 2019 году. Общая сумма ребейта от края может составить не более 50%. Решение о том, кто его получит будет принято кинокомиссей в сентябре.

В 1960-е годы в Перми уже снимали фильм "Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника", режиссером тогда был Константин Березовский. Фильм имел успех, был приобретен 37 странами и неоднократно показан по центральному телевидению.