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Романы Роулинг о Гарри Поттере и книги Барнса включили в список номинации "Ясной Поляны"

Победителей номинации "Иностранная литература" назовут в октябре

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 40 произведений, в том числе "Портрет мужчины в красном" английского писателя Джулиана Барнса, "Поправки" американского автора Джонатана Франзена, а также две части серии о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг, вошли в длинный список номинации "Иностранная литература" ежегодной литературной премии "Ясная Поляна", передает корреспондент ТАСС.

Номинация традиционно отмечает самые важные художественные книги XXI века, написанные на иностранном языке и переведенные на русский язык. Лауреатами становятся как автор произведения, так и его переводчик. Победителей назовут в октябре 2021 года.

"Сегодня мы поговорим о длинном списке номинации "Иностранная литература", в который в этом году вошли более 40 произведений. Наверное, это самый обширный список за последние годы", - сказал на оглашении длинного списка премии председатель жюри награды Владимир Толстой.

В список из 43 произведений, помимо книг "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти" Роулинг, а также "Портрета мужчины в красном" Барнса, вошли "Нечего бояться" Барнса, "Песнь Ахилла" американской писательницы Мадлен Миллер, "Разговоры с друзьями" ирландского автора Салли Руни, "Лживая взрослая жизнь" итальянской писательницы Элены Ферранте.

Также в список вошли книги "Веди свой плуг по костям мертвецов" польского автора, лауреата Нобелевской премии Ольги Токарчук, "Потрясающие приключения Кавалера & Клея" американского писателя Майкла Шейбона, "4321" американского автора Пола Остера, "Подземная железная дорога" американского писателя Колсона Уайтхеда и другие романы.

О премии

Ежегодная общероссийская литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза "Выбор читателей", учрежденного компанией Samsung. Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.

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