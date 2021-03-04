Алексей Герман - младший надеется завершить съемки фильма "Воздух" в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Съемки фильма "Воздух", который расскажет о летчиках в период начала Великой Отечественной войны, могут завершиться в 2021 году, если ситуация с коронавирусом в Европе стабилизируется. Как рассказал ТАСС режиссер киноленты Алексей Герман - младший, сейчас из-за закрытых границ съемочная группа не может попасть в Чехию.

"Воздух" не стоит, "Воздух" возобновляется, но, к сожалению, не быстро, потому что дело в некоторых организационных моментах, и плюс Европа закрыта до сих пор. У нас съемки должны были быть там, у нас должны были летать настоящие самолеты, но по понятным причинам мы просто не можем сейчас попасть в Чехию <...> Я надеюсь, что съемки закончатся в 2021 году", - сказал режиссер.

По словам Германа, создатели фильма на данный момент готовы к возобновлению работы над кинолентой.

Режиссер ранее сообщал, что нужные для съемок самолеты есть в Европе, в России их нет, поэтому закрытие Чехии, Англии, Франции приостановило съемки весной 2020 года. Эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения также внесли корректировки в графики актеров фильма. В проекте принимают участие артисты Елена Лядова, Сергей Безруков, Аглая Тарасова, Антон Шагин и другие.

Создатели "Воздуха" намерены отказаться от использования компьютерной графики, специально для картины были изготовлены полноразмерные модели самолетов. Режиссер отмечал, что в работе над фильмом будут задействованы съемочные технологии, прежде не применявшиеся в стране. Работа над проектом началась в 2018 году.