Бэнкси опубликовал видео с процессом создания граффити на здании тюрьмы

В нем Бэнкси, которому до сих пор удается скрывать свою личность, показал процесс создания картины, посвященной предположительно ирландскому поэту и драматургу Оскару Уайльду (1854-1900).

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Британский уличный художник Бэнкси подтвердил свое авторство граффити, появившегося на здании Редингской тюрьмы в английском графстве Беркшир в ночь на понедельник. Соответствующий пост он сделал в четверг в своем аккаунте в Instagram при помощи видеоролика.

Шаг за шагом

Художник продемонстрировал все этапы создания рисунка при помощи аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской, воды. На видео Бэнкси наложил заставку и звуковую дорожку из телевизионной программы популярного в прошлом американского живописца Боба Росса (1942-1995). Тот словно комментирует каждое движение британца, создающего новый шедевр в ночи с фонариком.

В итоге на высокой кирпичной стене, окружающей тюремный двор, появляется совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.

Сюжет граффити может быть отсылкой к биографии Уайльда, который был самым знаменитым из заключенных тюрьмы Ее Королевского Величества в Рединге. Поэт провел там полтора года, будучи осужденным за любовную связь с мужчиной. Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.

Здание середины XIX века, являющееся памятником архитектуры викторианской эпохи, пустует с 2013 года. Британское правительство не может найти для него покупателей и пока не соглашается на предложения местных властей превратить его в культурный центр. Местные активисты предполагают, что Бэнкси выступил в поддержку данной инициативы, украсив внешнюю стену мрачного здания своей работой.

О Бэнкси

Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетило более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар". Стоимость его работ на аукционах достигает в последние годы миллионы долларов.

В четверг другая работа Бэнкси оказалась в центре внимания мировых СМИ. Это произошло после того, как блокчейн-компания Injective Protocol провела публичную акцию сожжения картины британского художника, "конвертировав" ее таким образом в виртуальный актив - невзаимозаменяемый токен (NFT).