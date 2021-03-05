В МХАТ имени Горького провели прокурорскую проверку

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комплексную прокурорскую проверку деятельности МХАТ имени Горького завершили. Существенных нарушений не выявили, сообщается на сайте театра в пятницу.

В конце декабря по итогам проверки контрольно-ревизионного управления Минкультуры выявили серьезные нарушения в деятельности театра, материалы направили в Генпрокуратуру.

"В МХАТ им. Горького была проведена комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено", - сказано в сообщении. Там говорится, что ведется работа по устранению замечаний.

В театре сообщают, что в представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. В нем добавляют, что эти замечания устранят в предусмотренный законом срок.

Минкультуры ранее говорило, что после проверки деятельности театра выявили серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ.

На сайте министерства тогда уточнялось, что комплексную провеку деятельности театра с 2018 по июнь 2020 года завершили в октябре. Минкультуры поручало художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Боякова назначили художественным руководителем театра в декабре 2018 года.