Эрмитаж и Театр балета им. Якобсона запустили концертно-просветительский проект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж и Академический театр балета имени Леонида Якобсона откроют в воскресенье совместный концертно-просветительский проект на сцене Эрмитажного театра. Первая программа посвящена Международному женскому дню.

На сцене будут представлены "Шопениана" Михаила Фокина в оригинальном оформлении художника Ольги Шаишмелашвили и хореографические миниатюры Леонида Якобсона, среди которых "Pas de quatre", "Полет Тальони" и "Pas de deux" на музыку Джоаккино Россини.

"Важная просветительская задача проекта - познакомить зрителей с наследием хореографа-новатора, чье имя носит театр", - сказал журналистам художественный руководитель труппы заслуженный артист России Андриан Фадеев. Он сообщил, что выступления артистов, как правило, будут предваряться комментариями экспертов, знатоков, историков балета.

Первые концерты цикла пройдут 7, 8 и 20 марта. В них войдут, в частности, номера Леонида Якобсона из цикла "Классицизм-романтизм" и одноактный балет "Свадебный кортеж" на музыку Дмитрия Шостаковича на тему ранних картин Марка Шагала.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Якобсон (1904-1975) , последователь хореографа-реформатора Михаила Фокина, возглавил ныне существующую труппу в 1969 году, открыв новую страницу в истории российского балета. За бережное сохранение его хореографии театр был удостоен театральных премий "Золотая маска" и " Золотой софит". С 2011 года труппой руководит бывший премьер Мариинского театра Андриан Фадеев.