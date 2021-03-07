{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премию "Гойя" за лучший фильм получила лента "Девочки"

Лучшим актером стал Марио Касас, лучшей актрисой признали Патрисию Лопес Арнаис, премию как лучший режиссер получил Сальвадор Кальво за драму "Аду"
Антонио Бандерас и Мария Касадо EPA-EFE/MIGUEL A. CORDOBA / PREMIOS GOYA
Описание
Антонио Бандерас и Мария Касадо
© EPA-EFE/MIGUEL A. CORDOBA / PREMIOS GOYA

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Девочки" (Las ninas) режиссера Пилар Паломеро. Об этом было объявлено в ночь с субботы на воскресенье на церемонии вручения наград.

Приключенческая драма была номинирована в девяти категориях. В фильме рассказывается история 11-летней девочки Селии, которая учится в школе при монастыре.

Премию как лучший актер получил Марио Касас, лучшей актрисой была признана Патрисия Лопес Арнаис, режиссером - Сальвадор Кальво за драму "Аду" (Adu). Звание лучшего европейского фильма досталось картине "Отец" (The Father) режиссера Флориана Зеллера, а лучшей иберо-американской лентой стал фильм "Грядущая забывчивость" (El olvido que seremos) Фернандо Труэбы.

Из-за пандемии нового коронавируса церемония проходила в смешанном формате. Ведущие, которыми в этом году стали Антонио Бандерас и Мария Касадо, а также кинодеятели, объявлявшие победителей, присутствовали на мероприятии лично, в то время как номинанты подключались к церемонии в режиме онлайн.

В прошлом году премию в категории "Лучший фильм" получила драма "Боль и слава" (Dolor y gloria) режиссера Педро Альмодовара.

Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

Теги
Испания
Театр сатиры в память об Андрее Миронове представит спектакль "Театральный стриптиз"
Премьера состоится 8 марта, спектакль войдет в текущий репертуар и будет идти на Малой сцене
Читать полностью