Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Американский мультфильм "Райя и последний дракон" стал лидером отечественного кинопроката, собрав 220,7 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 4 по 7 марта.

Мультфильм вышел в российский прокат 4 марта. Это история о том, как одна воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.

Второе место по кассовым сборам занял отечественный фильм "Пара из будущего" режиссера Алексея Нужного, собравший 152,2 млн рублей. События разворачиваются в 2040 году. Главные герои Евгений и Александра 20 лет в браке, их чувства уже угасли, но расторгнуть брак у них тоже не получается, так как в их времени развод стоит очень дорого. Но герои попадают в прошлое, в день, когда юный Женя сделал предложение Саше. И пара из будущего решает разлучить самих себя в молодости, что оказалось сделать непросто. В главных ролях Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Сергей Степин и Дарья Коныжева.

На третьей строчке рейтинга оказался мультфильм "Том и Джерри", который вышел в прокат 25 февраля, а за минувшие выходные собрал 110,5 млн рублей. Новая история начинается с переезда Джерри в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне "свадьбы века". Организатор вынуждена пригласить кота Тома, чтобы тот помог избавиться от мыши. Война Тома и Джерри грозит не только разрушением карьеры организатора, но и самой свадьбы и даже отеля. На фоне этого возникает новая проблема: предприимчивый менеджер отеля начинает плести козни против всех троих. Главные герои вынуждены объединиться, чтобы спасти ситуацию.