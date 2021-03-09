Гран-при Международного фестиваля "Монокль" завоевал спектакль "Сектор Газа" из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Гран-при XIII Международного фестиваля моноспектаклей "Монокль" завоевал спектакль "Сектор Газа" из Петербурга - совместная работа ЦЕХЪ-театра и Театра-фестиваля "Балтийский дом". Об этом было объявлено на церемонии награждения в "Балтийском доме".

"Материалом спектакля "Сектор Газа" послужила не пьеса, а сама жизнь, чем эта работа оказалась для меня как для актера по особому интересной, давшей мне возможность попробовать себя в том, чего я еще никогда не делал. И за этот урок я благодарю моего учителя режиссера Анатолия Праудина", - сказал корреспонденту ТАСС актер Виктор Бугаков.

Спектакль стал частью театрального исследовательского проекта "Человек и война" на основе экспедиции в горячую точку планеты. Работе над ролью предшествовали недели, проведенные актером в израильском кибуце на границе с сектором Газа, куда он поехал волонтером.

Диплом первой степени завоевала актриса Наталья Кузнецова из Нижнего Новгорода (творческая мастерская Granart), представившая моноспектакль "Говорит Москва". Диплом второй степени присужден белорусской актрисе Галине Лобанок из Могилевского областного драматического театра за спектакль "Без пудры". Третью премию за спектакль "Следы материнских морей" получила актриса Петербургского театра имени Ленсовета Марианна Коробейникова.

Диплом фестиваля увезет на родину во Владикавказ актер театра "Квадрат" Ацамаз Кочиев "За яркое исполнение первого моноспектакля на осетинском языке" в монодраме "Гамлет UNO".

Международный этап фестиваля проходил в форматах онлайн и офлайн и включал работы актеров из России, Белоруссии, Казахстана и Латвии. По мнению председателя жюри режиссера и педагога Валентины Виноградовой, общий уровень фестиваля оказался "очень достойным, и жюри было из чего выбирать". Особенно разнообразно в спектаклях "Монокля - 2021" была воплощена антивоенная тема.

Фестиваль "Монокль" в жанре театра одного актера регулярно проводится раз в два года, начинаясь с петербургского этапа, где лучшие работы получают путевку на международный этап. На этот раз фестиваль был проведен вопреки пандемии и порадовал яркими актерскими открытиями.