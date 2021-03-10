Умер актер Николай Сморчков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Советский и российский актер Николай Сморчков, исполнивший роли в фильмах "Летят журавли" и "Война и мир", умер в возрасте 90 лет от коронавируса. Об этом сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 91-м году после тяжелого заболевания (коронавирус) ушел из жизни замечательный актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович. Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами", - говорится в сообщении.

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года. Он окончил ВГИК по курсу Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, первую роль сыграл еще во время учебы (в картине Герасимова "Сельский врач"). После выпуска поступил на работу в театре Киноактера.

Сморчков сыграл более 200 ролей, он снимался в таких картинах как "Летят журавли", "Пять дней - пять ночей", "Мы вас любим", "Сквозь ледяную мглу", "Война и мир", "Кремлевские куранты" и других.