Фонд кино опубликовал список лидеров кинопроизводства в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Десять компаний вошли в перечень лидеров отечественного кинопроизводства в 2021 году, сообщается в среду на сайте Фонда кино.

Отбор лидеров отечественного кинопроизводства в 2021 году проводился в соответствии с обновленной методикой. "Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет)", - отмечено в сообщении Фонда кино.

Как уточнили в фонде, лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры России и Фондом кино.

В перечень лидеров вошли "Кинокомпания "СТВ", "ВБД Групп", "Студия "ТриТэ" Никиты Михалкова, "1-2-3 Продакшн", "Централ Партнершип", "Арт Пикчерс Студия", "Марс Медиа Энтертейнмент, "Базелевс", "Водород 2011", "Дирекция кино".

В прошлом году список лидеров состоял из девяти организаций, в 2021-м его состав дополнился компанией "1-2-3 Продакшн".