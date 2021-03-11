В Москве откроется фестиваль Бутмана "Триумф джаза"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. XXI Международный фестиваль "Триумф джаза" откроется в четверг в Московском международном Доме музыки и Джаз-клубе Игоря Бутмана. Об этом сообщил основатель смотра, народный артист России Игорь Бутман.

"В 21-й раз пройдет наш "Триумф джаза", где мы каждый год восхищаемся мастерами различных стилей. И в этом году мы рады тому, что примут участие замечательные российские исполнители джаза, которые на сегодняшний момент являются одними из самых ярких в мире", - подчеркнул Бутман.

Откроют фестиваль Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана и пианист Олег Аккуратов, а также Сергей Долженков и его New Blood Big Band. Во второй день на сцену с оркестром выйдет певица Fantine, москвичи также услышат Квартет Антона Чекурова. В заключительный день московской программы "Триумфа джаза" выступят Виктория Каунова и Секстет Ильи Морозова, Трио Николая Мищенко.

"Конечно, ни один "Триумф джаза" не прошел без зарубежных гостей, - напомнил Бутман. - Приедет Аллан Харрис - один из лучших джазовых вокалистов мира. Выступит молодое трио Эммета Коэна - во время пандемии этот музыкант привлек внимание, почти каждую неделю делая концерты из своей квартиры, где они играли с музыкантами Нью-Йорка. И также к нам приедет трубач Тиль Бреннер - один из самых выдающихся европейских музыкантов".

14 марта фестиваль отправится в Тулу, а 15 марта музыканты соберутся в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича. Бутман не исключил, что в будущем году география смотра расширится и будет включать Тверь.

Народный артист России Игорь Бутман основал "Триумф джаза" в 2001 году. За 20 лет в нем приняли участие многие легенды жанра: Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер и многие другие.