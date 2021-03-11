"Аллею правителей России" планируется переместить из Москвы в Пензу в 2021 году

ПЕНЗА, 11 марта. /ТАСС/. Скульптурную композицию "Аллея правителей России" из 43 бюстов руководителей государства, созданную Зурабом Церетели и открытую в Москве в 2017 году, планируется перенести в Пензу. Об этом сообщил зампредседателя правительства Пензенской области, глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов в интервью ГТРК "Пенза".

"Мы провели переговоры [с руководством РВИО] о том, чтобы Аллея правителей переместилась в Пензенскую область. Работы будут переданы абсолютно безвозмездно. Мы отработали юридически все вопросы по передаче бюстов. Проект будет реализован в течение первого полугодия 2021 года", - отметил Ягов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, композицию планируют установить в сквере возле здания епархии в Пензе и дополнить информационными стендами и интерактивным содержанием: информацию о государственных деятелях можно будет узнать в мобильном приложении, наведя камеру телефона на скульптуру.

"Аллея правителей России" была открыта по инициативе РВИО 26 мая 2017 года в Петроверигском переулке в Москве, рядом с Музеем военной формы одежды. Скульптурная композиция авторства Зураба Церетели состоит из 43 бюстов исторических личностей, которые в разные годы руководили Россией, - от князя Рюрика до первого президента РФ Бориса Ельцина, бюст которому был установлен в апреле 2018 года.