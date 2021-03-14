Большой театр и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Подписание документа, которое осуществили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор театра Владимир Урин, состоялось в воскресенье в ГАБТ, передает корр. ТАСС.

"Наше соглашение о сотрудничестве на самом деле означает продолжение давних творческих контактов и направлено на развитие и укрепление многолетних партнерских отношений и сохранение памяти о работе Большого театра в эвакуации в городе Куйбышев в годы Великой Отечественной войны", - обозначил цель документа на церемонии его подписания генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

Он напомнил, что с осени 1941 года до лета 1943 года, когда Куйбышев был "запасной столицей" страны, Большой театр находился здесь в эвакуации и почти два года работал на Самарской земле. За это время были поставлены 14 спектаклей - девять опер и пять балетов. Здесь же, в Куйбышеве, 5 марта 1942 года состоялась мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, тогда ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда. "В марте 2022 года исполнится 80 лет этому поистине историческому событию, отметить которое в Самару отправится оркестр Большого театра во главе с музыкальным руководителем - главным дирижером ГАБТ Туганом Сохиевым", - проинформировал Урин. "Что касается наших балетных артистов, то они регулярно участвуют в спектаклях Самарского театра оперы и балета, выступают на балетном фестивале имени Аллы Шелест, очередной выезд на который запланирован на сентябрь этого года", - сказал гендиректор ГАБТ.

Со своей стороны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил прочность творческих связей. "В рамках заключенного сегодня соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия", - отметил он.

В церемонии подписания также приняли участие министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, художественный руководитель Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака.

Вечером на Новой сцене Большого театра был представлен балет на музыку Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" Самарского академического театра оперы и балета. Показ состоялся в рамках конкурса "Золотая маска". Спектакль самарцев выдвинут на Российскую национальную театральную премию в пяти номинациях: лучший спектакль/балет, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая работа художника, лучшая работа художника по костюмам.