Бейонсе стала самой титулованной исполнительницей премии Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Певица Бейонсе довела счет своих статуэток премии Grammy до 28 и заняла по этому показателю первое место среди женщин, опередив кантри-певицу Элисон Краусс. Об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS.

Днем она победила в категории "Лучшее музыкальное видео" за клип на песню "Brown Skin Girl", а затем, в ходе вечерней церемонии, оказалась лучшей в номинации "Лучшая песня в жанре R&B (Rhytm and Blues)" за композицию "Black Parade" и в категории "Лучшая рэп-песня", исполнив дуэтом с Megan Thee Stallion песню "Savage".

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.