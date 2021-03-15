В Москве состоялся премьерный показ сериала "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьерный показ первого эпизода сериала "Вампиры средней полосы" об "обычных" смоленских вампирах, чье мирное существование оказывается под угрозой из-за череды загадочных убийств, состоялся в Москве в понедельник. Режиссер Антон Маслов рассказал, что проект существует на стыке жанров, зрители найдут в нем черты детектива, комедии и мелодрамы, передает корреспондент ТАСС.

Сериал "Вампиры средней полосы" стал оригинальным проектом Start, он выходит на видеосервисе 18 марта. В центре сюжета оказывается провинциальная семья вампиров из Смоленска, которая предпочитает обходиться без убийств. Их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда в городе находят тела обескровленных парней.

"Может показаться по нашему постеру, что это эксцентричная яркая комедия, но на самом деле это не так. Это классная история, в основе которой лежит драма. Мы находимся на границе жанров, у нас много юмора, есть и мелодрама, и детектив", - сказал Маслов, представляя сериал.

История проекта началась еще в 2018 году, когда на фестивале "Пилот" в Иваново был представлен пилотный эпизод. Главную роль в сериале исполнил Юрий Стоянов: ранее режиссер рассказал ТАСС, что образ деда Славы создавался специально под этого артиста. Креативный продюсер проекта Алексей Акимов отметил, что хотел в полной мере раскрыть драматический талант Стоянова, который большинству зрителей знаком как блестящий комедийный актер.

"Это уникальный случай в моей творческой биографии, когда роль писалась на артиста, а артист об этом не знал. Текст написан очень здорово, у моего героя непростая речь. Это человек, который прожил тысячу лет, у него в голове все смешалось. Сам материал давал большие возможности <...> Было ощущение счастья в работе", - поделился с журналистами после показа Стоянов.

Также на экране появляются Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный и другие артисты. Зрителей ожидает история, которая развернется в нескольких временных промежутках, в том числе, во времена наполеоновских войн и Второй мировой войны.