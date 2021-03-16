Около 20 тыс. человек в Москве смогут посетить офлайн-мероприятия акции "Ночь театров"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Офлайн-мероприятия акции "Ночь театров" в Москве, которая пройдет с 27 по 28 марта, смогут посетить порядка 20 тыс. человек. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Мы предполагаем, что в офлайн-мероприятиях в рамках акции примут участие около 20 тыс. человек. Но если нам получится сдвинуть эти рамки, то будет, конечно, побольше. Многие проекты все же ограничены теми требования, что мы имеем сейчас", - рассказал Кибовский, отвечая на вопрос ТАСС о количестве участников акции.

Программу "Ночи театров" можно будет узнать по QR-коду

Подробная программа девятой общегородской акции "Ночь театров", которая пройдет с 27 по 28 марта, будет доступна по QR-коду.

"В эту "Ночь театров" впервые изобретен QR-код, по которому каждый зритель может узнать всю программу акции, увидеть всех участников, выбрать и прийти на мероприятия, среди которых экскурсии, 62 спектакля, три кинопоказа, 30 концертных программ, семь лекций, восемь выставок, 26 творческих встреч, открытые репетиции", - сказал генеральный директор, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман на пресс-конференции.

Руководитель столичного департамента культуры Москвы Александр Кибовский добавил, что программа акции будет доступна на официальном сайте. "Торжественное открытие акции у нас предполагается в театре Станиславского. Мы планируем здесь показать спектакль, который начнется в 19:00. На него будут приглашены волонтеры, представители медицины", - сообщил он.

"Ночь театров" открывает календарь общегородских культурных проектов, поэтому участвуют не только театры, но и многие другие учреждения, соскучившиеся по зрителям. Предварительно зарегистрироваться на мероприятия можно будет с 20 марта", - рассказал Кибовский.

Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве в двух форматах. В ней примут участие более 130 учреждений. Двери московских театров будут открыты для зрителей 27 марта с 21:00. В детских учреждениях акция начнется в 17:00. Посещать театры и другие площадки акции можно при соблюдении предписания Роспотребнадзора. Необходимо пользоваться перчатками и масками, поддерживая социальную дистанцию с другими посетителями. В театрах может быть заполнено 50% мест.