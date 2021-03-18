"Лига справедливости", "Чикатило" и вампиры из Смоленска: что смотреть в кино и онлайн

На этой неделе в кинотеатрах и на онлайн-видеосервисах выходит много долгожданных фильмов и сериалов. Так, фанаты Зака Снайдера наконец-то смогут посмотреть его версию "Лиги справедливости"; Сарик Андреасян расскажет историю о самом известном маньяке Советского Союза Андрее Чикатило; Юрий Стоянов перевоплотится в вампира в сериале "Вампиры средней полосы"; а Боб Оденкирк будет бороться с гангстерами в боевике Ильи Найшуллера "Никто". Также на этой неделе можно будет посмотреть мультик о сказках Амазонии и сохранении окружающей среды, атмосферную драму "Снега больше не будет" и историю о дружбе мальчика Коли и собаки Пальмы. Более того, в кино — поучительная итальянская картина "Мой брат — супергерой", провокационный фильм "Идиоты" Ларса фон Триера и ретроспектива швейцарского актера Бруно Ганца. "Лига справедливости Зака Снайдера" На КиноПоиск HD с 18 марта Фанаты ждали этого момента четыре года, многие не верили, что это случится, и все-таки у Зака Снайдера получилось представить свою версию "Лиги справедливости". Фильм вышел еще в 2017 году, но тогда Снайдеру пришлось покинуть проект на стадии постпродакшена из-за смерти дочери. Картина перешла Джоссу Уидону — он был не очень верен фирменной снайдеровской угрюмости, переснял некоторые сцены, добавил юмора, сильно сократил, и в итоге фильм провалился. После того как стало известно, что у Снайдера была своя версия картины, фанаты и съемочная группа подписали петицию о том, чтобы создать режиссерскую версию "Лиги справедливости". К этой идее вернулись только в 2020 году — для того чтобы закончить четырехчасовой фильм, режиссеру понадобилось $70 млн.

Описание Кадр из фильма "Лига справедливости Зака Снайдера" © Пресс-служба КиноПоиска

"Лига справедливости" объединяет Брюса Уэйна (Бен Аффлек), Кларка Кента (Генри Кавилл) и Диану Принс (Галь Гадот) с другими героями DC — Киборгом (Рэй Фишер), Акваменом (Джейсон Момоа) и Флэшем (Эзра Миллер). После самопожертвования Супермена Бэтмен заручается поддержкой Чудо-женщины. Вместе они находят новых супергероев и формируют Лигу справедливости, чтобы сразиться со Степным Волком, Десаадом и Дарксайдом. "Чикатило" На мультимедийном сервисе Okko с 18 марта Российские кинематографисты продолжают фантазировать на тему серийных убийц. Если Константин Богомолов в сериале "Хороший человек" вдохновлялся ангарским маньяком, то Сарик Андреасян, как красноречиво говорит об этом название проекта, решил рассказать историю самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило. Его не могли поймать более десяти лет, а от руки Чикатило погибло не менее 40 человек.

Описание Кадр из сериала "Чикатило" © Мультимедийный сервис Okko

Действие сериала начинается, когда маньяк бушует на территории Ростовской области уже несколько лет. Из-за полной беспомощности местной милиции высшее начальство присылает в регион помощь из Москвы в виде строгого полковника Кесаева и молодого и впечатлительного психолога Витвицкого, которого никто не воспринимает всерьез. "Чикатило" сначала похож на попытку снять российскую версию "Охотников за разумом" Дэвида Финчера, однако по итогу двух серий Андреасяна интересует все-таки не столько психологическая сторона истории, сколько детективная. Следственные органы оказываются не готовы к убийствам такого масштаба так же, как и изжившие себя методы, которыми они пользуются. Им пытается противостоять интеллигентный мямля Витвицкий. Единственной сочувствующей Витвицкому оказывается сотрудник милиции Ирина Овсянникова — их, конечно, по всем сериальным законам сразу же отправляют в архив. Еще одна цитата из финчеровской фильмографии — тайна, окружающая исполнителя роли Чикатило. Так же, как и в фильме "Семь", создатели "Чикатило" раскроют личность актера только в самом сериале. Его лицо не показывают на протяжении всей первой серии, но на самом деле актер угадывается, как только начинает говорить. В проекте присутствуют все атрибуты жанра: тревожная музыка, приглушенные тона, жуткие сцены убийств и даже живописные кукурузные поля. Однако пока ему явно не хватает того самого психологизма и саспенса, который нагоняет жути, даже когда в кадре не происходит ничего интересного. Режиссера интересуют не столько сами герои, сколько сама тайна Чикатило, которая уже давно не тайна, поэтому все конфликты сериала и метафоры слишком предсказуемы и прямолинейны, а персонажи — скорее функции, нежели полноценные личности, за которыми хочется наблюдать. "Вампиры средней полосы" На видеосервисе START с 18 марта По описанию сериал "Вампиры средней полосы" ужасно напоминает фильм (а позже и сериал) Тайки Вайтити "Что мы делаем в тени". Смоленск — обычный город в средней полосе России, где уже очень давно, с самого его основания, живут вампиры. Живут тихо-мирно, не нарушают закон, работают и раздражаются по поводу ям на дорогах. В общем, как любой среднестатистический житель России. Правда, для полноценного существования им нужна человеческая кровь. Ее они получают тоже цивилизованным способом, никого не убивая.

Описание Кадр из сериала "Вампиры средней полосы" © Видеосервис START

Сценарист проекта Алексей Акимов не скрывает, что он вдохновлялся именно фильмом Вайтити, однако "Вампиры средней полосы" уходят в совершенно другую степь. В сериале есть большая доля юмора, но он гораздо больше детектив, нежели комедия. Мирная жизнь обитателей старой вампирской квартиры — деда Славы (Юрий Стоянов), Аннушки (Екатерина Кузнецова), Жана (Артема Ткаченко) и новообращенного вампира Женьки (Глеб Калюжный) — в опасности, потому что в березовой роще нашли три обескровленных трупа. Глава местной администрации в исполнении Татьяны Догилевой требует от них найти убийцу, иначе вампирам придется несладко. Вообще, странно начать смотреть сериал про вампиров, а в итоге оказаться наедине с привычным сериалом про ментов, но есть надежда, что проект все-таки больше сосредоточится на своих главных героях, в которых есть огромный потенциал, нежели на детективной линии. Также создатели обещают, что в "Вампирах средней полосы" будет много флешбэков в российскую историю. Именно из-за этого местом действия был выбран древний, богатый на события Смоленск. "Снега больше не будет" В кинотеатрах с 18 марта Новый фильм одной из самых ярких и самобытных представительниц современного польского кинематографа Малгожаты Шумовской и ее постоянного партнера Михаила Энглерта был впервые показан на Венецианском биеннале, который прошел в разгар пандемии.

Описание Кадр из фильма "Снега больше не будет" © Capella film

Загадочный молодой человек по имени Женя (Алек Утгофф из "Очень странных дел") приезжает в Польшу, идет к чиновнику, гипнотизирует его со словами "Я буду здесь жить", сам проставляет себе визу и отправляется делать массаж жителям модного поселка, построенного на месте капустного поля. Те откровенно скучают и хандрят, поэтому визиты статного и всегда обходительного иммигранта Жени с русским акцентом — целое событие. Он скрашивает их стерильную жизнь, разбавляя гнетущую меланхолию щепоткой магии. "Снега больше не будет", несмотря на видимую простоту сюжета, — широкое полотно, в котором каждый может найти метафоры и смыслы себе по душе: это и распад Европы, и комментарий об иммиграционном кризисе и глобальном потеплении, и злой шарж на современную Польшу, постсоветская рефлексия, метафизический трип, а еще немного сказ о восточноевропейском супергерое, который получил свои способности благодаря чернобыльский аварии. Главный вопрос фильма — кто же этот загадочный и немногословный Женя, которого с изяществом сыграл Алек Утгофф? Может, он просто одинокая душа, пожираемая бездушной и загнивающей Европой, а может, сама смерть. "Айнбо: Сердце Амазонии" В кинотеатрах с 18 марта Мультик про маленькую девочку Айнбо (на перуанском диалекте ее имя так и переводится "маленькая девочка") знакомит весь мир с мифологией народов Амазонии. Айнбо родилась в диких тропических лесах. Ее цивилизация неизвестна остальному миру и охраняется могущественным Духом матери, принимающей вид огромной черепахи. Однажды девочка понимает, что ее родине угрожают люди, которые хотят вырубить тропический лес и поработить народ Айнбо. Она решает спасти свою деревню и обращается за помощью к Маме Черепахе. Та дает ей в помощь двух духов — забавного броненосца Дилло и тяжелого на подъем тапира Ваки.

Описание Кадр из мультфильма "Айнбо: Сердце Амазонии" © Кинокомпания "Вольга"

Режиссеры картины Хосе Селада и Рихард Клаус вдохновлялись историями и сказками, которые им рассказывали в детстве. Они комбинируют фольклорные элементы, формирующие волшебный мир дикой Амазонии, с грустной правдой современности, когда природа полностью уничтожается в погоне за ресурсами. На первый взгляд детский мультик на самом деле говорит на взрослые темы, хотя, учитывая отношение мира к проблемам глобального потепления, может, маленькая аудитория — единственная, которая еще готова прислушаться к призывам опомниться. "Пальма" В кинотеатрах с 18 марта История овчарки Пальмы — практически история русской Хатико и тоже произошла в реальной жизни. В 1976 году в "Комсомольской правде" об этом вышла статья Юрия Роста "Два года ждет". Режиссер Александр Домогаров — младший наткнулся на эту статью в Facebook и решил сделать фильм по ее мотивам.

Описание Кадр из фильма "Пальма" © Централ Партнершип

Хозяин Пальмы оставил ее в аэропорту, а сам улетел за границу — собаку не взяли на рейс и оставили на летном поле. Однако верная Пальма спряталась в надежде дождаться хозяина. Девятилетний мальчик Коля — тоже новенький в аэропорту. Он потерял свою маму и остался на попечение вечно занятого отца, летчика Лазарева. Одинокие Пальма и Коля становятся друзьями, но их дружбе угрожает мир взрослых. В картине снялись Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева. Для Леонида Басова, сыгравшего Колю, и Лили, сыгравшей Пальму, — это первые роли в большом кино. "Для меня "Пальма" — история о том, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью. Пальма столкнулась с несправедливостью и предательством, но все равно продолжала ждать своего хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, столько и снято, и написано. Но наш фильм — повод задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно", — отмечает режиссер. "Никто" В кинотеатрах с 18 марта Сюжет нового фильма Ильи Найшуллера со звездой сериала "Лучше звоните Солу" Бобом Оденкирком до боли напоминает "Джона Уика", что неудивительно — сценаристом картины выступил Дерек Колстад, который ответственен за сценарий боевика с Киану Ривзом и, судя по всему, вынужден теперь переписывать этот сюжет на разный лад.

Описание Кадр из фильма "Никто" © UPI Россия

Хатч Манселл — тихий семьянин, который привык, когда жизнь дает ему увесистую оплеуху, подставлять вторую щеку. Однажды на его дом нападают бандиты, и вместо того чтобы что-то предпринять, Хатч предпочитает выполнить все их требования. Его семья, сын Блэйк и жена Бекка, мягко говоря, не впечатлены поведением главы семейства. Тогда Хатч кончает с притворством, открывает свою давно позабытую, темную сторону и решает расправиться с гангстерами, которые нанесли ему оскорбление. Несмотря на вторичность и предсказуемость сюжета, вся соль "Никто", конечно же, не в нем, а в харизме Оденкирка и в хитроумно поставленных зрелищных и кровавых драках и погонях, пользующихся особой любовью Найшуллера. "Мой брат — супергерой" В кинотеатрах с 18 марта Один из самых успешных фильмов Италии в 2019 году и участник Венецианского фестиваля затрагивает тему, о которой не очень принято говорить в обществе, а стоило бы. Это история о семье, в которой рождается ребенок с синдромом Дауна, и его брату нужно научиться принять этот факт и научиться с этим жить.

Описание Кадр из фильма "Мой брат — супергерой" © Кинокомпания Пионер

У Джека две сестры, но он мечтает о брате, чтобы с ним можно было играть и заниматься чисто мальчишечьими делами. Его желание исполняется, более того, родители говорят, что маленький Джио родился особенным, поэтому Джек думает, что его брат — супергерой. Однако позже он понимает, что действительно имели в виду родители, и начинает стесняться Джио, придумывая разные отговорки, чтобы не рассказывать о нем своим знакомым и одноклассникам. "Идиоты" В кинотеатрах с 18 марта Первый фильм великого и ужасного Ларса фон Триера, который следует заветам написанного режиссером манифеста "Догма 95". Он был создан Триером и Томасом Винтербергом в 95-м году и выступал за полную естественность в кино — чем меньше спецэффектов, тем лучше, что в теории должно было освободить режиссеров от гнета продюсеров и студий. "Идиоты" — это фильм с двойным дном: целью картины о провокации общества является провокация того самого общества. Впрочем, так можно сказать про любую работу датчанина.

Описание Кадр из фильма "Идиоты" © "Русский репортаж"

Фильм рассказывает про группу антикапиталистов, которые проводят свободное время в поисках внутреннего идиота. То есть прикидываются людьми с особенностями умственного развития, провоцируя тем самым общественность. Картина вызвала волну возмущения, что для Триера является общим местом. Далеко не все страны разрешили картину к прокату, так что увидеть ее на большом экране — все равно что побывать на Каннском фестивале в 1998 году. Также в рамках ретроспективы в кино можно посмотреть политическую драму "Европа" 1991 года, получившую три награды Каннского фестиваля. Ретроспектива Бруно Ганца В Третьяковской галерее с 19 марта

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