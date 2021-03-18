В Италии выпустили первый полный перевод писем Федора Достоевского

РИМ, 18 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первый полный перевод на иностранный язык - итальянский - писем Федора Достоевского выполнен в Италии. Том, в подготовке которого участвовали три переводчицы-слависта, представили в ходе онлайн-конференции на платформе "Русского дома" в Риме, рассказала в четверг корреспонденту ТАСС директор представительства Россотрудничества в Италии Дария Пушкова.

Полное собрание писем, многие из которых впервые переводятся на иностранный язык, занимает 1 400 страниц. Авторы Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда рассказали, что работа заняла три года. "Первым чувством был страх", - поделилась Де Флорио. Как она рассказала, самым тяжелым было угадать правильную тональность писем. "Достоевский обладал невероятной иронией и писал по-разному в зависимости от адресата. Передать нужный тон при переводе, используя правильные слова, пожалуй, было самым сложным", - сказала переводчица. Специалисты отметили, что эпистолярное наследие Достоевского дополняет и обогащает образ писателя, помогая лучше понять его творчество.

Презентация книги состоялась в рамках обширной программы, приуроченной к 200-летнему юбилею со дня рождения Достоевского. Как сообщила Пушкова, осенью, "если будет позволять эпидемиологическая обстановка", в "Русском доме" пройдет и очная презентация. "У нас запланирована большая программа, которая предполагает выставки, конференции, кинопоказы", - рассказала Пушкова. Проект осуществляется совместно с куратором Ольгой Страдой, бывшим директором Итальянского института культуры в Москве.

"Мы хотели как можно больше приблизить нашу онлайн-конференцию к реальности и пригласили итальянского актера и режиссера Даниэле Сальво и российского чтеца Павла Зелинского прочитать по одному письму на итальянском и русском языках", - рассказала Пушкова. Одно из них - брату - датировано 22 декабря 1849 года и было написано из Петропавловской крепости после объявления о помиловании во время инсценировки казни петрашевцев из кружка "вольнодумцев", который посещал Достоевский. За этим последовал период ссылки и военной службы. Амнистирован писатель был в 1957 году. Важный период жизни Достоевского связан с Италией. В 1869 году он завершил роман "Идиот" во Флоренции.