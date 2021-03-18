Парижский театр "Апрелик" получил в Петербурге приз за вклад в развитие русской культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Русский детский театр "Апрелик" из Франции удостоен специального приза "За вклад в развитие русской культуры за рубежом" на завершившемся в четверг XXII Международном Брянцевском фестивале детских театральных коллективов. В течение четырех дней этот праздник проходил в ТЮЗе имени Александра Брянцева.

Юные парижане показали на фестивале спектакль "Маленький принц" по сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

"Для нас большая честь выступить на таком фестивале и получить на нем такую награду. Мы приехали у вас учиться. Мы восхищены тем, что было здесь показано. Для нас каждый показанный здесь спектакль - это открытие, а каждый театр, участвовавший в фестивале, это планка, к которой мы будем идти", - с такой речью выступила на церемонии руководитель коллектива "Апрелик" Лидия Дробич.

Петербургский коллектив Пространства творческого роста "ArtLine" удостоен гран-при фестиваля за спектакль "Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми" в постановке режиссера Евгении Латониной. Лауреатом первой степени стал Петербургский детский театр "Серебряный ключик" Культурно-досугового центра "Ижорский" за спектакль "Поговорите с нами о любви" режиссеров Светланы Елякиной и Елены Павлович.

"В этом году специальный приз фестиваля назван именем народного артиста России Николая Николаевича Иванова, который долгие годы был лидером нашего театра. Мы пытаемся перехватить эстафету. Может быть, у нас не все получается, но мы очень стараемся", - сказал корреспонденту ТАСС председатель жюри, заслуженный артист России Сергей Шелгунов. Первым обладателем этого приза стал Театр-студия "Александрино" при Центральной детской библиотеке Кировского района (Санкт-Петербург). Всего на фестивале было показано 18 спектаклей, отобранных из ста заявок.

Ежегодный фестиваль детского театрального творчества, включающий и учебную программу, носит имя народного артиста СССР Александра Брянцева (1883-1961) в память о режиссере и педагоге - основателе одного из первых отечественных театров для детей.