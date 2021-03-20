Минкультуры представило на согласование cтратегию развития креативных индустрий

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Стратегия развития креативных индустрий, разработанная Министерством культуры РФ, проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти и в регионах. Об этом сообщила журналистам заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки во Владивосток.

"Мы сегодня завершили подготовку текста документа, и он согласовывается со всеми федеральными органами исполнительной власти. Понятно, что в концепции есть перечень экономических вопросов, которые связаны в том числе с изменением налогового законодательства. И согласовывается с субъектами РФ, потому что реализовываться эта стратегия будет на базе учреждений культуры субъектов РФ", - сказала Ярилова, напомнив, что документ подготовлен по поручению президента РФ.

После согласования стратегия будет внесена в правительство. "Надеемся, что она будет принята в ближайшее время. Мы знаем, что сегодня сектор креативных индустрий - один из самых быстро развивающихся во всем мире, он растет на 15% в год", - подчеркнула замминистра.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.