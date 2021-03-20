В Архангельске открылась выставка архивов судоверфи с начала ХХ века

АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Выставка "Сокровища архива Соломбальской судоверфи", которая была единственной в СССР верфью промышленного деревянного судостроения, открылась в субботу в Архангельске. Как рассказал ТАСС руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, выставка задумана как презентация начала исследований и оцифровки архива, насчитывающего несколько тысяч документов.

"Это архивы конструкторского бюро Соломбальской судостроительной верфи, она была организована в 1911 году, тогда она называлась "Поморский эллинг". Поначалу она была организована для ремонта и хранения деревянных судов, а затем на ней стали строить деревянные суда, и к тому моменту, когда верфь перестала существовать, это было самое старое предприятие деревянного судостроения России. Чтобы понять, что там есть, нужно большое исследование, и сейчас мы занимаемся организацией такого исследования совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом (САФУ)", - сказал Шкаруба.

Архив содержит, по предварительным подсчетам, от 5 до 10 тыс. документов. Это данные о сотрудниках, фотографии, но главное - это чертежи судов, которые строились на верфи. "Строили карбасы, ёлы, был такой замечательный проект дори - их было очень много модификаций, оказывается. Строились соломбальцы, строились большие зверобойные шхуны, шлюпки и т. д. Мы насчитали порядка 50 проектов, при этом представлена полная документация всего судна, сегодня это редкость", - как отметил собеседник агентства, обычно при передаче таких собраний, например, в крупные архивы, из них выбирают часть наиболее показательных документов, а остальное не сохраняется. "А здесь все в деталях. Подобного архива нет даже в Санкт-Петербурге, который известен своими верфями", - добавил он.

Архив верфи хранился на территории самого предприятия, которое официально перестало существовать в 2018 году. Сейчас там находится производство по ремонту судов, но уже не деревянных. "По многим чертежам даже сегодня можно собирать суда. Мы решили, что их нужно передать университету для организации научной работы и для сохранения поморской культуры", - сказал ТАСС генеральный директор группы компаний "Гольфстрим" Сергей Николаев.

В архиве есть данные о работе верфи в разные годы. Например, в годы Великой Отечественной войны на предприятии активно строили зверобойные шхуны и суда для ловли рыбы. "В 1943 году нужно было кормить людей, строили ёлы для рыбной ловли, их строили практически дети. Есть очень трогательные фотографии", - рассказал Шкаруба. Он отметил, что верфь очень активно разрабатывала проекты и делала акцент на разные типы судов. Например, незадолго до перестройки и во время перестройки здесь шили деревянные суда даже на экспорт.

Цифровые двойники

Чертежи отличаются детальной проработкой. Для выставки работы оформили как живописные произведения. "Они рисовались тушью, перьями, это настоящие картины: красивые работы, которые мы выставляем как произведения визуального искусства", - добавил Шкаруба.

Как рассказала ТАСС ректор САФУ Елена Кудряшова, университет будет проводить оцифровку и каталогизацию архива, а также создание 3D-моделей судов, которые представлены на чертежах. "Эта тема отрабатывается в университете в рамках НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследований", - пояснила она. - Мы это рассматриваем как большой междисциплинарный проект, в котором задействованы представители разных высших школ: Высшая инженерная школа с кафедрой ЮНЕСКО по сохранению и развитию культурного наследия арктических стран, Высшая школа социально-гуманитарных наук и Северодвинский филиал".

На основе 3D-моделей специалисты и студенты САФУ будут создавать так называемых "цифровых двойников". "На 3D-цифровую модель накладывается сетка с огромным количеством ячеек, по каждому пикселю можно моделировать разные ситуации, например, пробоину или выход их строя какой-то детали. Или поведение судна в изменившихся условиях", - добавила ректор, отметив, что цифровые двойники создаются, например, для автомобилей, но для деревянных судов их будут делать впервые. "Никто этим не занимался, это ноу-хау нашего университета в рамках НОЦа", - сказала Кудряшова.

Сначала планируется отработать методику на небольшом судне, например, карбасе, затем создавать модели и более крупных и сложных судов. По словам ректора, работа над оцифровкой займет не менее двух лет, а в целом исследование архива Соломбальской судоверфи - это проект на многие годы.

Построить по чертежам

Выставка открыта в помещении Поморской судоверфи, где в настоящее время под руководством Шкарубы по старинным технологиям строится двухмачтовая 20-метровая шхуна. Над проектом работают волонтеры и студенты САФУ. Кроме того, на верфи строят и небольшие суда, например, недавно закончили деревянный парусно-весельный карбас для экспедиции по сибирским рекам. Как отметил Шкаруба, данные из архива можно будет применить и в работе Поморской верфи. "Мы находим очень много материалов, которые можно использовать, - сказал он. - И мы собираемся несколько небольших судов построить по чертежам, которые мы нашли".

Собеседник агентства добавил, что по мере работы с архивом будут создаваться новые выставки, например, посвященные какому-то определенному типу судов. На Соломбальской судоверфи было много собственных оригинальных разработок. Одна из них - небольшой деревянный катер "соломбалец", названный так и в честь района города, где располагалось производство, - это остров Соломбала, историческая корабельная сторона Архангельска, где первые корабли закладывал еще Петр первый, и в честь речки Соломбалки, которая пересекает остров.

В архиве есть, к примеру, фото одного из первых "соломбальцев", спущенного на воду в 1957 году. "По "соломбальцу" я думаю мы сможем собрать с помощью жителей города много интересных фотографий, - сказал Шкаруба. - Это один из проектов, который мы хотим осуществить. Сейчас почти не осталось их, мы бы хотели построить "соломбалец". Это раньше была атмосфера Архангельска: люди жили у воды, ходили в море, рыбу ловили".

Всего предполагается провести 6-7 выставок по мере исследования материала архива. Выставлять будут только подлинники.