В Москве назвали имена лауреатов премий "Поэт года" и "Писатель года"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Лауреатов премий "Поэт года" и "Писатель года" объявили в Москве. Они получат возможность издать книгу со своими произведениями за счет оргкомитета.

"В 2020 году количество номинантов премий "Поэт года" и "Писатель года" увеличилось и составило свыше 5 тыс. человек. Это было связано с пандемией: люди находились дома на самоизоляции и занимались литературным творчеством. В шорт-лист премий вошли 200 поэтов и 100 писателей, в этом году там очень много сильных авторов, что подтверждается высокими оценками жюри", - сообщил ТАСС Дмитрий Кравчук - глава Российского союза писателей, который является учредителем премий.

В беседе с корреспондентом ТАСС член Большого жюри Мария Ватутина, отметила, что критерии оценки у каждого члена жюри были свои: оценивалась и техника стихосложения, и смыслы, и владение русским языком, и понимание современного этапа развития русской поэзии.

Премия "Поэт года" присуждена Арсению Загаевскому ("Второе письмо"), Оксане Цветковой ("Наполовину", "Солнцеворот") и Игорю Гонохову ("Свистелка", "Пять", "Дачные строфы").

Макс Зимов ("Жизнь плаща"), Александр Вальт ("Пушечка") и Олег Пономарев ("Колюня Убогий") стали лауреатами премии "Писатель года".

Юрий Кублановский и Сергей Шаргунов удостоились Гран-при "наиболее значимому российскому поэту и прозаику по совокупности заслуг".