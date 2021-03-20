Рисунок скульптора Джованни Бернини продали с аукциона во Франции за рекордные €1,9 млн

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Редкий рисунок, выполненный итальянским скульптором Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680), продан в субботу за €1,9 млн на аукционе во французском городе Компьень (севернее Парижа). Аукцион транслировался через интернет.

Как сообщила дирекция проводившего торги аукционного дома Act on, установлен мировой рекорд цены на графические работы Бернини. Прежний рекордный показатель, достигнутый в 2014 году, равнялся €139 тыс. Первоначально ожидалось, что за рисунок будет выплачено около €30-50 тыс. Однако в результате интенсивных торгов произведение было продано за €1 937 500 (с учетом аукционного сбора). Фамилия нового владельца произведения и его национальность не объявляются.

Рисунок выполнен сангиной. Она позволяет особо тонко создавать изображение человеческого лица и тела. Произведение Бернини - это так называемый академический рисунок, сделанный, в частности, с целью продемонстрировать мастерство владения классической техникой рисования. На рисунке изображен мужчина, сидящий в окружении деревьев.

Как сообщил агентству France-Presse аукционист Доминик Ле Коэн, это произведение "является характерным образцом искусства эпохи барокко и отображает всю гениальность Бернини". Он пояснил при этом, что академических рисунков этого автора насчитывается весьма немного. "Все они хранятся в музеях и учреждениях культуры, в частности во флорентийской галерее Уффици", - добавил эксперт.

Не исключается, что этот рисунок был создан Бернини в рамках его подготовки к монументальной работе над статуями Фонтана четырех рек, установленного на римской площади Навона.

Бернини считается видным архитектором и ведущим скульптором своего времени, одним из создателей стиля барокко в скульптуре. Выдающимся достижением Бернини является проект площади Святого Петра. Он также стал одним из основных четырех архитекторов собора Святого Петра, внутри которого находится целый ряд его работ.