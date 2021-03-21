Фонд "Дом с маяком" и театр "Современник" представили спектакль по детским историям

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Фонд "Дом с маяком" и московский театр "Современник" при поддержке Pechersky Foundation провели в воскресенье премьерный показ благотворительного спектакля "Мам, а кто это на фото?" на Другой сцене театра.

Продюсером проекта выступила попечитель фонда, актриса Клавдия Коршунова. "Мы планировали сделать спектакль для семейной аудитории, при этом нам был важен коммерческий успех проекта, потому что мы собираем деньги для фонда. Нам не хотелось брать хрестоматийный детский материал, в котором артистам было бы скучно. <...> Хотелось сделать то, что бы нас всех вдохновляло и объединяло, чтобы это был личный материал и современный, в котором бы отзывался сегодняшний день", - рассказала она журналистам.

Принимая во внимание эти факторы, артисты решили сделать документальный материал, вербатим. Изначально планировалось представить историю о детстве самих артистов, но с приходом в проект режиссера Филиппа Гуревича, акцент сместился на детство их родителей. "Эта идея наш посыл обогатила. Всем всегда приятно говорить о своих родных, которых все мы любим, и это очень важный момент для артистов", - подчеркнула Коршунова.

Актриса отметила, что многие зрители хотели видеть на сцене "Современника" семейный спектакль, чтобы прийти в театр с детьми, и теперь появилась возможность принять такую аудиторию. "И то, что они не просто идут на спектакль, а еще и в этот момент помогают фонду - дополнительный бонус", - считает Коршунова.

В спектакле заняты актрисы - попечители фонда "Дом с маяком" - Дарья Мельникова и Клавдия Коршунова, актеры театра "Современник" Елена Плаксина, Игорь Царегородцев, Полина Рашкина, Марина Лебедева, Полина Пахомова. Как пояснила ТАСС Мельникова, в спектакле есть две роли - мужская и женская, в которых зрители каждый раз будут видеть приглашенного артиста. "Это роль мамы, которая была звездой в одной из историй. Другая роль называется "увалень", - сказала она. Актриса добавила, что таким ходом создатели фонда рассчитывают привлечь больше внимания к проекту.

Участие в проекте примут Шамиль Хаматов, Светлана Иванова, Алена Бабенко, Чулпан Хаматова, Никита Ефремов, Юрий Борисов, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Ольга Ломоносова, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Евгений Стычкин и другие. Спектакль войдет в репертуар театра, его создатели планируют также возить постановку на гастроли. Все деньги, полученные от продажи билетов, будут перечисляться в фонд "Дом с маяком", под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые.