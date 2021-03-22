Компании Александра Роднянского снимут семь сериалов совместно с "Кинопоиск HD"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский займется созданием семи сериалов вместе с "Кинопоиск HD", первыми совместными проектами станут "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики и "Хэдшот" Владимира Битокова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и "Нон-стоп продакшн" (Москва). Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов", - рассказали в пресс-службе.

Проекты создаются при участии международных партнеров. Первыми совместными сериалами станут триллер "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики, основанный на реальном журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии, и проект о киберспорте и профессиональных геймерах "Хэдшот" режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Их выход запланирован на 2022 год. Также ведется работа над сериалом о порноиндустрии в Восточной Европе режиссера Корнела Мундруцо, сценарий которого он создает вместе с Катой Вебер.

"У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции - США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом - сериалами. Сотрудничество с командой "Кинопоиска", активно завоевывающей лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты", - отметил Роднянский, чьи слова привели в пресс-службе.

Российские зрители увидят проекты по подписке на "Кинопоиск HD".