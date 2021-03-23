Кинотеатр "Художественный" станет одной из площадок ММКФ в 2021 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отреставрированный кинотеатр "Художественный" станет одной из площадок Московского международного кинофестиваля в этом году. Об этом сообщил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов на пресс-конференции во вторник.

"Художественный" точно будет задействован фестивальными показами", - сказал Разлогов. На данный момент кинотеатр еще не вернулся к работе после реставрации. Фестиваль пройдет в Москве с 22-29 апреля.

Основанный в 1909 году "Художественный" стал первым московским кинотеатром, который обрел собственное здание. Его открыл предприниматель Альберт Брокш - управляющий Варваринского акционерного общества домовладельцев, которому принадлежал участок на Арбатской площади. Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года, тогда 400 зрителей увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".

После открытия "Художественный" будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр, программа которого представит мировой кинематограф во всем его разнообразии. Значительную часть расписания займут фестивали и ретроспективы, подготовленные в сотрудничестве с международными культурными институциями.