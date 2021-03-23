Картину Баскии продали на аукционе в Гонконге за $41,7 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 марта. /ТАСС/. Картина американского художника Жана-Мишеля Баскии "Воин" ("Warrior", 1982) продана на аукционе в Гонконге за 323,6 млн гонконгских долларов (около $41,7 млн). Как сообщил во вторник портал The Art Newspaper , она стала самым дорогим произведением западного искусства, проданным на аукционах Азии.

На картине изображена антропоморфная фигура, держащая меч, в которой можно увидеть скелетообразные черты, встречаемые и в некоторых других работах художника. На прошедших торгах, организованными домом Christie’s, был представлен только этот единственный лот.

Ранее специалисты оценивали ее стоимость в диапазоне от $31 млн до $41 млн.

Жан Мишель-Баския (1960-1988) - американский художник, родившийся в Нью-Йорке в семье выходцев из Пуэрто-Рико и Гаити. В его творчестве широко присутствуют элементы уличного искусства: фигуративные изображения и надписи. Творчество Баскии высоко ценится на рынке современного искусства. В 2017 году его картина "Без названия" ("Untitled, 2012"), где на голубом фоне нарисован черный череп с красными, желтыми и белыми штрихами, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные для художника $110,5 млн.