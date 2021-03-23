Фильм о жизни в психоневрологическом интернате взял приз зрительских симпатий Суздальфеста

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Документальный короткометражный фильм "За забором" (режиссер Мария Коган-Лернер), основанный на дневнике женщины, до 35 лет жившей в психоневрологическом интернате, получил приз зрительских симпатий XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино. Итоги зрительского голосования объявили во вторник вечером в столичном кинотеатре "Космос", сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"По результатам народного голосования, которое учитывало голоса зрителей в приложении и на платформе Suzdalfest.online, лидером рейтинга стал фильм "За забором" режиссера Марии Коган-Лернер. На втором месте - фильм "Бабушки" режиссера Ильи Юдовича, далее следует "Большой и маленький" режиссера Наташи Грофпель", - сообщили ТАСС в оргкомитете, отметив, что в ходе голосования зрители могли поддержать картины из конкурсной и внеконкурсной программ - впервые в этом году, за исключением полнометражных фильмов, все они были доступны в интернете.

Документальный фильм "За забором" хронометражем менее восьми минут основан на дневнике Татьяны Внукевич-Багдасарьян, которая до 35 лет жила в психоневрологическом интернате. Фильм состоит из серии новелл "Щетка", "Лекарство", "Прогулка" и "Чай" и дает возможность зрителю заглянуть за забор психоневрологического интерната и увидеть столкновения "маленького человека" с системой. 21 марта на церемонии закрытия Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале картина также была награждена специальным призом жюри с формулировкой "за лаконичность формы и глубину содержания".

Кроме того, в Москве озвучили результаты традиционной акции "Открытая премьера", в ходе которой фильмы для детей из программы фестиваля показывали на более чем 800 площадках в 43 регионах страны, после чего зрители отдавали голоса за понравившиеся работы. По версии аудитории, лучшим стал заявленный во внеконкурсной программе фильм "Правда и Кривда" уральского режиссера Надежды Бойко. В лидерах голосования аудитории также - "Лунтик. Новогодняя елка" (режиссер Екатерина Салабай) и "Ограбление по-зверски. Лувр" (режиссер Миша Сафронов).

21 марта гран-при фестиваля получил полнометражный фильм "Нос, или заговор "не таких" народного артиста России, лауреата госпремий Андрея Хржановского.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. В 2021 году офлайн-программа фестиваля по традиции проходила в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, онлайн показы были доступны с 15 по 23 марта.