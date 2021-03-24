{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе попросили кабмин изучить возможность досрочной страховой пенсии для артистов

Депутат Елена Ямпольская отметила, что угрозу утраты трудоспособности артистами балета, цирка и артистами, играющими на духовых инструментах, несет не достижение ими определенного возраста, а длительное выполнение специфической деятельности

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила в правительство РФ письмо с просьбой проработать вопрос досрочного назначения страховой пенсии артистам балета, цирка и музыкантам, играющим на духовых инструментах. Текст письма опубликован в среду на странице депутата в Facebook.

"Просим дать поручение рассмотреть возможность назначения страховой пенсии указанным категориям творческих работников со дня возникновения права на указанную пенсию", - говорится в письме.

Депутат отмечает, что специфика профессий артиста балета или цирка заключается в раннем старте профподготовки, длительном обучении и относительно короткой артистической жизни, работа связана с постоянными тяжелыми нагрузками, сопровождающимися профессиональными заболеваниями. Музыканты-духовики также находятся в зоне риска из-за частых профзаболеваний легких и дыхательного аппарата.

В письме указано, что при изменении в 2018 году пенсионной системы в РФ срок возникновения права на досрочную пенсию в зависимости от стажа творческой работы остался неизменным (15-30 лет), при этом "срок назначения страховой пенсии по старости для таких категорий был поэтапно увеличен на 5 лет". "Таким образом, начиная с 2023 года, пенсионный возраст увеличивается на 5 лет", - поясняет Ямпольская.

"Следует учитывать, что угрозу утраты трудоспособности артистами балета, артистами цирка и артистами, играющими на духовых инструментах, несет не достижение ими определенного возраста, а длительное выполнение ими своей специфической профессиональной деятельности. В связи с этим комитет по культуре предлагает вернуться к вопросу досрочного назначения страховой пенсии указанным категориям творческих работников", - говорится в документе.

Теги
Россия
Интервью
Борис Пиотровский: главная "фишка" Петербурга на Евро-2020 в том, что у нас все открыто
Вице-губернатор Санкт-Петербурга — о подготовке города сразу к нескольким крупным событиям в культуре, спорте, деловой жизни
Борис Пиотровский: главная "фишка" Петербурга на Евро-2020 в том, что у нас все открыто
Читать полностью