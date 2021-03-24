Исторический музей к 2025 году оцифрует 5 млн памятников

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государственный исторический музей планирует оцифровать около 5 млн экспонатов из своей коллекции и опубликовать в открытом доступе к 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ в среду по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия музея.

"При оказании стабильной финансовой поддержки мы уверены, что к 2025 году сможем опубликовать всю уникальную коллекцию Государственного исторического музея из почти 5 млн предметов", - привели в пресс-службе слова директора музея Алексея Левыкина. По его словам, сейчас в открытом доступе уже находится 1,5 млн единиц хранения. В этом году музей планирует оцифровать еще 500 единиц памятников.

Левыкин также отметил, что музей успешно справился с работой в условиях пандемии. За этот год было создано 500 уникальных онлайн-программ. "Конечно, мы потеряли большой объем посетителей, но цифровые ресурсы Исторического музея уже в 2020 году посетили 13 млн человек", - добавил он.

Юбилей ГИМ будет отмечать в 2022 году. В честь этого запланировано множество мероприятий, часть из которых уже реализуется. План мероприятий включает обширную выставочную программу коллекций учреждения и крупнейших музеев России и мира, которые привезут в Государственный исторический музей свои выставки-поздравления. Одним из важных событий станет реставрация главного здания музея.

"Здесь важно не повторять печальный опыт прошлых лет, когда музей был закрыт для посетителей 15 лет. За это время выросло поколение граждан нашей страны, которые были лишены возможности изучения истории нашего государства на коллекциях Исторического музея. Наша задача - ни в коем случае не допустить повторения подобного сценария", - сказал представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии, председатель оргкомитета Сергей Иванов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь отметила, что подготовка к празднованию юбилея музея требует консолидации усилий всех заинтересованных сторон. "При этом масштаб и значимость учреждения обуславливает и масштаб стоящих перед ним задач. Как известно, в ходе последних реставрационных работ не были решены многие инфраструктурные вопросы. Впереди у нас с вами серьезная работа. Так, уже в ближайшее время нами запланировано выделение финансирования на проектирование работ по реставрации главного здания", - сказала она.